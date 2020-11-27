Can dost timi

İçişleri Bakanlığı tarafından hayvan haklarının korunması için emniyet ve jandarma bünyesinde kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 4 aydır görevde. Ankara’da aldıkları eğitimin ardından 81 ilde temmuz ayı ortalarında göreve başlayan 260 polisten 3’ü de Mersin’de hayvanların hakları için mücadele ediyor.



BU BİRİME GÖNÜLLÜ GEÇTİLER

Mersin Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 20 Temmuz’da kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğine gönüllü olarak geçen polisler Murat Emre Doğan, Tuncel Ağba ve Hakan Yavuz, hayvanlarla ilgili her türlü olaya anında müdahale ediyor. Zor durumda olan hayvanların yardımına koşuyor, aç kalan sokak hayvanlarını elleriyle besliyor.



SOKAKLARI KARIŞ KARIŞ GEZİYORLAR



Mersin’i karış karış gezen hayvan dostu 3 polis memuru, hayvan ihlalleri, hayvanlara yapılan eziyetler, işkenceler ve kötü davranışları engellemek için mücadele ediyor. Bugüne kadar birçok hayvana dokunan ekip, dere kenarında biri ölmek üzere olan 3 ata, araca bağlanmış halde sürüklenen gebe bir eşeğe, açlıktan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü bahçesine düşen bir baykuşa müdahale ederek yeniden yaşama bağlanmalarını sağladı. Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulaması üzerinden ihbarlar aldıklarını söyleyen polis memuru Murat Emre Doğan, “Vatandaşlarımız HAYDİ uygulamasını indirdikten sonra video veya fotoğrafla ihbarlarda bulunabiliyorlar. İhbarlar kayıtlı kaldığı için fotoğraflı veya videolu ihbarlara müdahale etmemiz daha etkin oluyor” dedi. Birimlerinin bir de maskotu olduğunu belirten polisler, bir hafta önce sokağa atılmış vaziyette buldukları minik tavşanın da artık ailelerinin bir bireyi olduğunu vurguladı.

