  • BIST
    1328.73
  • Dolar
    7,8187
  • Euro
    9,3602
  • Altın
    449,5470
İstanbul
8 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Sağlık Bakanı Koca açıkladı... İşte 28 Kasım koronavirüs tablosu
İçişleri Bakanlığından otel ve konaklama tesisleriyle ilgili yeni genelge
Terör örgütü PKK'ya eş zamanlı operasyon! 641 kişi gözaltına alındı
PKK'dan Ermenistan itirafı: Birlikte savaştık
Başkan Erdoğan koronadan daha hızlı yayılan virüse dikkat çekti
PKK da kaynakları da tükeniyor!
En fazla siber saldırı 6 ülkeden
'Irkçı' şiddetin faili polisler gözaltına alındı
Trump'ın seçim başvurusunu reddetti
Trump'ın seçim başvurusunu reddetti
'Yeni anayasa ile artık cumhurbaşkanı olarak çalışmayacağım'
'2021 yılı reform ve değişim politikalarımızı hayata geçirdiğimiz bir yıl olacaktır'
Başkan Erdoğan'ın başkanlığında Türkiye Varlık Fonu toplandı
Kahraman Deniz'den yeni albüm
Hazal Filiz Küçükköse'den müjdeli haber!
Şarkıcı Betül Demir'den dijital açılım
Oktay Kaynarca: Her gün test halindeyiz
"Eleştirilecek bir tarafı yok"
Ünlü isim Murat Boz lüks araç teftişinde
Deniz Bulutsuz'dan Ozan Güven sorusuna tepki!
Gökberk Yıldırım hayranıyla yeni bir aşka yelken açtı
Ceren Yılmaz söyledi Lübnanlı şarkıcı Jan Jnouni onayladı! 'Muhteşemsin'
Oyuncu Damla Sönmez dövüş kulübünde
"Yeter ki mutlu olsunlar"
27 Kasım 2020 Cuma 13:05:00 - Güncelleme:28 Kasım 2020 Cumartesi 17:21:00

Can dost timi

ABONE OL

Mersin Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği'nde görevli 3 polis, artık hayvanların bir numaralı koruyucusu oldu. Ekip, işkence, eziyet, kötü muamelenin önüne geçmenin yanı sıra hastalanan, kazada yaralanan her hayvanın da imdadına koşuyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından hayvan haklarının korunması için emniyet ve jandarma bünyesinde kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 4 aydır görevde. Ankara’da aldıkları eğitimin ardından 81 ilde temmuz ayı ortalarında göreve başlayan 260 polisten 3’ü de Mersin’de hayvanların hakları için mücadele ediyor.

BU BİRİME GÖNÜLLÜ GEÇTİLER

Mersin Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 20 Temmuz’da kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğine gönüllü olarak geçen polisler Murat Emre Doğan, Tuncel Ağba ve Hakan Yavuz, hayvanlarla ilgili her türlü olaya anında müdahale ediyor. Zor durumda olan hayvanların yardımına koşuyor, aç kalan sokak hayvanlarını elleriyle besliyor.

SOKAKLARI KARIŞ KARIŞ GEZİYORLAR

Mersin’i karış karış gezen hayvan dostu 3 polis memuru, hayvan ihlalleri, hayvanlara yapılan eziyetler, işkenceler ve kötü davranışları engellemek için mücadele ediyor. Bugüne kadar birçok hayvana dokunan ekip, dere kenarında biri ölmek üzere olan 3 ata, araca bağlanmış halde sürüklenen gebe bir eşeğe, açlıktan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü bahçesine düşen bir baykuşa müdahale ederek yeniden yaşama bağlanmalarını sağladı. Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulaması üzerinden ihbarlar aldıklarını söyleyen polis memuru Murat Emre Doğan, “Vatandaşlarımız HAYDİ uygulamasını indirdikten sonra video veya fotoğrafla ihbarlarda bulunabiliyorlar. İhbarlar kayıtlı kaldığı için fotoğraflı veya videolu ihbarlara müdahale etmemiz daha etkin oluyor” dedi. Birimlerinin bir de maskotu olduğunu belirten polisler, bir hafta önce sokağa atılmış vaziyette buldukları minik tavşanın da artık ailelerinin bir bireyi olduğunu vurguladı.

Etiketler : İçişleri Bakanlığı hayvan haklarının korunması can dost timi hayvan dostu Mersin Hayvan Durum İzleme HAYDİ
Güçlü kadın mutlu kadındır

Güçlü kadın mutlu kadındır
Esra Balamir: Aşı olmak istiyorum

Esra Balamir: Aşı olmak istiyorum
Hande'den tepki: Gereksiz sahne olmuş

Hande'den tepki: Gereksiz sahne olmuş
Didem Balçın: Aşerdiğim tatlılar şekersiz

Didem Balçın: Aşerdiğim tatlılar şekersiz
Hande Soral ve eşi İsmail Demirci mesafeleri aşamadı!

Hande Soral ve eşi İsmail Demirci mesafeleri aşamadı!
Cemre Kemer koronavirüs partilerine isyan etti

Cemre Kemer koronavirüs partilerine isyan etti
Yeni rolünü çok sevdi

Yeni rolünü çok sevdi
Kenan Işık'tan güzel haber!

Kenan Işık'tan güzel haber!
Ünlü şarkıcı Ceylan Ertem koronavirüse yakalandı

Ünlü şarkıcı Ceylan Ertem koronavirüse yakalandı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER