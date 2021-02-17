Çamurda spor yapmaktan kurtuldu

Sivas'ın Yıldızeli İlçesi Küçükakören Köyü'nde, 14 yaşında geçirdiği kaza sonrası belden aşağısı felç olan Hasan Çetin, köyde tekerlekli sandalye ile spor yaptığı yolu çamur nedeniyle kullanamayınca yardımına kaymakamlık koştu. Spor aletlerine kavuşan Çetin, "Engeli aracımla köyün dışarısına 2-3 kilometre çıkarak yolda sporumu yapmaya çalışıyordum, yetkililer yardım etti. Artık evde spor yapıp sağlıklı kalabiliyorum" dedi.

