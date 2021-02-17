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17 Şubat 2021 Çarşamba 16:13:00 - Güncelleme:17 Şubat 2021 Çarşamba 16:29:00

Çamurda spor yapmaktan kurtuldu

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Sivas'ın Yıldızeli İlçesi Küçükakören Köyü'nde, 14 yaşında geçirdiği kaza sonrası belden aşağısı felç olan Hasan Çetin, köyde tekerlekli sandalye ile spor yaptığı yolu çamur nedeniyle kullanamayınca yardımına kaymakamlık koştu.

Sivas'ın Yıldızeli İlçesi Küçükakören Köyü'nde, 14 yaşında geçirdiği kaza sonrası belden aşağısı felç olan Hasan Çetin, köyde tekerlekli sandalye ile spor yaptığı yolu çamur nedeniyle kullanamayınca yardımına kaymakamlık koştu. Spor aletlerine kavuşan Çetin, "Engeli aracımla köyün dışarısına 2-3 kilometre çıkarak yolda sporumu yapmaya çalışıyordum, yetkililer yardım etti. Artık evde spor yapıp sağlıklı kalabiliyorum" dedi.

Etiketler : sivas hasan çetin spor engelli
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