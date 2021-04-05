Salda kendini yeniliyor!

NASA'DAN SONRA İLGİ ARTTI



Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Gölü, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nce (NASA) Mars'taki Jezero Krateri'yle benzer özellikler gösterdiğinin açıklanması sonrası daha fazla ilgi gördü. Gelen ziyaretçilerin sağlığa faydası olduğu gerekçesiyle çamur banyosu yaptığı gölün Beyaz Adalar kısmında çok sayıda çamur çukuru oluştu.

YASAKLAR İŞE YARADI



Bunun üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca, 15 Ekim 2020'de Beyaz Adalar kısmına ziyaretçi yasağı getirildi. Burdur Valiliği de Beyaz Adalar kısmında çamur banyosu yapılmasını, kil ve çamur alınmasını yasakladı.

Ziyaret yasağının üzerinden geçen yaklaşık 6 aylık sürede, göl sahilindeki çamur çukurları doğanın kendi kendini yenilemesi sonucu kapanmaya başladı.

Ziyaretçi kısıtlamasıyla sahildeki çamur çukurlarının gözle görülür şekilde kapandığı gözlenirken göldeki su kalitesinin de yükseldiği tespit edildi.

Göl kenarındaki mevzuata aykırı yapılaşmalar kaldırıldı, araçların göl kenarına kadar girişi engellendi ve 2 kilometre uzaklıkta otopark oluşturuldu. Göl kıyısında sigara içilmeyen dumansız hava sahası oluşturuldu. Alanın kontrolü için 7/24 kamera sistemi kuruldu.