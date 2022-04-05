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05 Nisan 2022 Salı 18:00:00 - Güncelleme:05 Nisan 2022 Salı 18:00:00

Camide vefa çarşısı

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Nevşehir'de Çiçekli Camii'nin bir bölümünde oluşturulan "Vefa Çarşısı", veren el ile alan eli buluşturuyor. Parasız markete gelen ihtiyaç sahipleri, hayırseverlerin gönderdiği gıda ve temizlik ürünlerini hiçbir ücret ödemeden alıp gidebiliyor.

6 YIL ÖNCE FAALİYETE GEÇİRİLDİ

Nevşehir'de Çiçekli Camii İmam Hatibi Ahmet Aydemir, hayırseverlerin desteğiyle caminin bir bölümünde oluşturduğu 'Vefa Çarşısı'nda, veren el ile alan eli buluşturuyor. Esentepe Mahallesi'ndeki cami, ramazan ayında kentteki ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor. Caminin aşevi olarak kullanılan bölümünü temel ihtiyaç malzemesi reyonlarıyla donatıp 2016 yılında 'Vefa Çarşısı'na dönüştüren imam hatip Ahmet Aydemir, hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü oluyor.

Her ihtiyaç sahibi ailenin 1500 liralık ürün alabildiğini dile getiren Cami İmam Hatibi Ahmet Aydemir, "Buraya parasız market diyoruz. Eskiden sadaka taşı vardı, hayır sahipleri oraya sadakasını koyardı, ihtiyaç sahipleri de ihtiyaçları kadarını alırdı. Biz de bunu market usulüne dönüştürdük" dedi.

BİRBİRİNİ GÖRMEDEN YARDIMLAŞMA

Temel ihtiyaç malzemelerinin yer aldığı çarşıdan ihtiyaç sahibi aileler ücret ödemeden alışveriş yapabiliyor. Alışverişin sonunda ailelere içinde çeşitli miktarlarda para bulunan zarflar hediye ediliyor. Uygulama sayesinde hayırseverler ve ihtiyaç sahipleri birbirlerini görmeden yardımlaşıyor. Cami cemaatinden oluşturulan heyetin, kendilerine bildirilen isimleri araştırdıktan sonra alışverişe davet ettiklerini belirten Aydemir, ramazan ayı boyunca 350 ailenin çarşıdan yararlanacağını söyledi.

Etiketler : nevşehir hayırsever cami
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