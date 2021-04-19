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19 Nisan 2021 Pazartesi 17:30:00 - Güncelleme:19 Nisan 2021 Pazartesi 17:30:00

Camide askıda kitap projesi

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Osmaniye'nin Kadirli İlçesi'nde, bir imam, camiye gelen vatandaşlara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla "askıda kitap, al götür, oku getir" projesi başlattı.

Miraç Şehit Ömer Kocabaş Camisi imamı Recep Çeri, cemaate kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için cami içerisine kitaplık yaptırdığını belirtti.

Kitaplığı yaptırmasının ardından "askıda kitap, al götür, oku getir" projesi başlattığını ifade eden Çeri, cemaatin uygulamaya yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Vakit namazları için camiye gelenlerin kitap okuduğunu aktaran Çeri, isteyenlerin kitapları evine de götürebildiğini kaydetti. Çeri, projenin yıl sonuna kadar devam edeceğini ve en çok kitap okuyan 10 kişiye çeşitli hediyeler vereceğini dile getirdi.

Ömer Avcı (67) ise fırsat buldukça camide kitap okuduğunu anlatarak, "Çok güzel kitaplar var. Bazen camide bazen de eve götürüp okuyorum. Bu kütüphanenin açılması çok iyi oldu." dedi.

Etiketler : osmaniye kadirli cami askıda kitap recep çeri
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