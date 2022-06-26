Cami bahçesinde ekim zamanı

Ankara Çubuk ilçesi Yenice Mahallesi'ndeki Yıldırım Beyazıt Camisinin bahçesinde 2 dönümlük atıl alanın değerlendirilmesi amacıyla caminin imamları çalışma başlattı. Alandaki inşaat molozları ve taşlar temizlendi, alana meyve fidanları dikildi, sebze ekildi. Ot biçme, sürme, çapa, ağaç budama ve sulama çalışmalarını her gün yapan imamlara, cami cemaati de yardım ediyor.

