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26 Haziran 2022 Pazar 17:00:00 - Güncelleme:26 Haziran 2022 Pazar 17:00:00

Cami bahçesinde ekim zamanı

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Ankara Çubuk ilçesi Yenice Mahallesi'ndeki Yıldırım Beyazıt Camisinin bahçesinde 2 dönümlük atıl alanın değerlendirilmesi amacıyla caminin imamları çalışma başlattı.

Ankara Çubuk ilçesi Yenice Mahallesi'ndeki Yıldırım Beyazıt Camisinin bahçesinde 2 dönümlük atıl alanın değerlendirilmesi amacıyla caminin imamları çalışma başlattı. Alandaki inşaat molozları ve taşlar temizlendi, alana meyve fidanları dikildi, sebze ekildi. Ot biçme, sürme, çapa, ağaç budama ve sulama çalışmalarını her gün yapan imamlara, cami cemaati de yardım ediyor.

Etiketler : Cami bahçesinde ekim zamanı Ankara Çubuk i Yıldırım Beyazıt Camisi
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