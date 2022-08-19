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19 Ağustos 2022 Cuma 18:13:00 - Güncelleme:19 Ağustos 2022 Cuma 18:13:00

Cambaz karga mesaide

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Kastamonu'da memurluk yapan Leyla Yakar köpeğin ağzından kurtardığı karga yavrusunu iyileştirdi.

İki saatte bir beslenmesi gereken kargayı evde bırakamadığı için iş yerine götürmeye başlayınca ofis şenlendi.

BİR HAFTA ÖNCE BULUŞTULAR

Kastamonu İl Özel İdaresinde memur olarak çalışan Leyla Yakar, köpekten kurtardığı karga yavrusuna özenle bakıyor. Yakar, yaklaşık bir hafta önce, iş yerindeyken pencereden bir köpeğin kuşa saldırdığını gördü. Kurtardığı kargayı veterinere götüren Yakar, yavru olduğu için bakıma ihtiyacı olan kargaya bakmaya başladı.

MASALARI TEK TEK DOLAŞIYOR

"Cambaz" adını verdiği karga yavrusunu elleriyle besleyen Yakar, Cambaz'ı evde yalnız bırakamadığı için her gün iş yerine götürüyor. Yakar'ın başına çıkan, omzunda duran, yanından ayrılmayan Cambaz ise iş yerindeyken masada dolaşıyor, küçük uçuş denemeleri yapıyor, uykusu geldiğinde de bir köşeye çekilerek uyuyor.

Leyla Yakar, "Cambaz'ı evde bıraktığımda bakacak kimse yok. Yavru olduğu için kendi beslenmesini sağlayamıyor. İki saatte bir sürekli olarak beslediğim için benimle geziyor. Sabahları işe getirip, akşamları tekrar eve götürüyorum" dedi.

Etiketler : karga cambaz hasta
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