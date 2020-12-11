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11 Aralık 2020 Cuma 14:02:00 - Güncelleme:11 Aralık 2020 Cuma 14:02:00

Çamaşır ipinde hurma kuruttu hayatı değişti

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İnternette hurma kurutulmasıyla ilgili videolar izleyen Hamza Kılıçkaya, Adana'nın Kozan İlçesi Ağlıboğaz Mahallesi'ndeki evinde, eşinin çamaşır kuruttuğu ipte hurma kurutmaya başladı. Zaman içerisinde evini fabrikaya dönüştüren Kılıçkaya, mahalledeki kadınlara da iş imkanı sağladı. Kılıçkaya, evinde bu yıl 200 ton yaş hurmayı işleyerek 40 ton kuru hurma ile bir başarı hikayesine imza attı.

Hamza Kılıçkaya, eşinin çamaşır kuruttuğu ipte hurma kurutmaya başladığını anlatarak, "Eşim çamaşır asacak yer yok dedi. İlk hurmayı kurutmaya böyle başladım. İlk başta 5 yıl İzmir’de yaşadım. Orada vardı burada yoktu. Burada dilimleme yapılıyor ama tümünün kurusu bilinmiyordu. İnternette Çin’deki videoları izledim ve orada çok yaygın. Terasta denemeler yaptım. Güzel olduğunu ve piyasası oluştuğunu gördüm. Bir gün içinde 100 kişinin çalıştığı oldu. 250 metrekarede bu işi yaptık. Bu sezonluk bir ürün bu sene 200 ton yaş ürün işledik, 40 ton kuru ürün bekliyoruz. Bu aparatları aldık iplerle çok verim alamıyorduk. Her ipe 25 kilogram yaş hurma asabiliyorduk" dedi.

Kendisinin bile ilk başta hurmanın bütün olarak kuruyacağına inanamadığını ama deneme ile başardığını aktaran Kılıçkaya, “İlk başta portakala benzeten oldu. Hurmanın tüm kuruyacağına kimse inanmıyordu. Bu hurmalara yurt içinden yoğun talep var. Malatya kurusu nasıl marka ve tatlı ise Kozan hurması da çok lezzetli ve kendine has lezzeti olduğu için talep yoğun. İstanbul, Ankara, Bursa’dan yoğun talep var. Hedefim yurt dışı” diye konuştu.

Etiketler : hurma kuru hurma Hamza Kılıçkaya Kozan hurması
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