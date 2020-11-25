Çam kozalağından yoğurt yapıyor

Dağlardaki çamlardan dökülen kozalakları toplayan 2 çocuk annesi Hatice Çabuk, yoğurdunu kozalak ile mayalıyor. Çabuk “Kozalak yoğurdunu amcam keşfetti. Faydalarını gördükten sonra yapmaya başladık" dedi.



Kozalak yoğurdunun tarifini anlatan Çabuk, "Öncelikle dağdan çam kozalaklarını topluyoruz. Topladığımız kozalakları suda kaynattıktan sonra bir müddet saklama kaplarımızda muhafaza ediyoruz. Yoğurt aşaması için sütümüzü kaynatıyoruz. Ardından biraz bekledikten sonra sütümüzü buzdolabına koyuyoruz. En sonunda içinde kozalak olan yoğurdu sütümüze ekliyoruz ve yoğurdumuzu elde ediyoruz. Kozalak maya görevi görüyor, ama kozalak yoğurtta bekleyecek beklemezse tam olmuyor. Ortalama 2 buçuk saat sonra yoğurdumuz hazır oluyor. Çam kozalağı çok faydalıdır" diye konuştu.