Çam Dağı ters lalelerle renklendi

Halk arasında "ağlayan gelin, boynu bükük" olarak da bilinen ters laleler, Kocaali kırsalını renklendiriyor.



Her yıl mart sonu nisan başı açan ve yaklaşık 20 gün dağın eteklerini süsleyen laleler, fotoğrafseverlere de birbirinden güzel kareler yakalama fırsatı veriyor.

Doğaseverlerin ilgi gösterdiği çiçeklerin yanı sıra kum zambağı ve kardelen gibi çok sayıda bitkinin yetiştiği bölge, zengin bitki florasına ev sahipliği yapıyor.