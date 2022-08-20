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20 Ağustos 2022 Cumartesi 18:12:00 - Güncelleme:20 Ağustos 2022 Cumartesi 18:16:00

Çaldıkları para kasasını bebek arabasına koyup kaçtılar

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Şanlıurfa'da iki kadın, içerisinde 60 bin lira olan para kasasını bebek arabasına koyarak çaldı.

Haliliye ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde yaşanan olayda, kimliği belirlenemeyen 2 kadın, gittikleri bir apartmandaki dairenin kapısını açarak içeri girdi.

Evden ziynet eşyası, cep telefonu ve değerli eşyaları çalan hırsızlar, içerisinde 60 bin lira olan çelik para kasasını da asansörle aşağı indirdi.

Kasayı apartmanın girişindeki bebek arabasına koyan zanlılar, sonrasında kayıplara karıştı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri inceleyen polis ekipleri, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Etiketler : Hırsızlık Şanlıurfa Karşıyaka
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