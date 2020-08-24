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24 Ağustos 2020 Pazartesi 15:10:00 - Güncelleme:24 Ağustos 2020 Pazartesi 15:38:00

Çakarlı saldırgan tutuklama istemiyle mahkeme sevk edildi

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Hadımköy'de çakarlı aracıyla trafikte tartıştığı aracın önünü kesip sürücüsünü bıçaklayan saldırgan Muhammed Enes U. tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İstanbul'da çakarlı minibüs sürücüsü Muhammet Enes U.(28), seyir halindeyken tartıştığı Dadaş Aras'ı aracının önünü keserek 5 yerinden bıçaklayarak kaçmıştı. Bıçaklanan sürücünün kayda aldığı görüntülerde, 'Polise versen ne olacak' diyerek de tehdit eden saldırgan dün Avcılar'da yakalandı. Saldırgan bugün, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği tarafından kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan gerekli işlemleri yapıldıktan sonra adliyeye sevk edildi. Muhammed Enes U. (20), savcılık ifadesinin alınmasının ardından "Kasten öldürmeye teşebbüs etme", "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" ve "Kara araçlarını alıkoyma" suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.

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