Çadır kentlerde kitapla kavuşma

Aradıkları kitaplara ulaşan çocuklar, resim, matematik ve zeka oyunları gibi etkinliklere de katılarak depremin izlerini unutmaya çalışıyor. Çocukların etkinlik saatlerinde yaptıkları resimler ise otobüsün dışına yapıştırılarak sergileniyor.



Kütüphane görevlisi Aydın Mutlu, Kültür ve Turizm Bakanlığının talimatıyla depremlerin ardından gezici kütüphane otobüsünü bölgede konuşlandırdıklarını söyledi. Çocuk ve öğrencilere yönelik her türlü kitabı temin etmeye çalıştıklarını belirten Mutlu, "17 gündür deprem bölgesine hizmet veriyoruz. Burada temel amacımız çocuklarımızın okul hayatını unutmamasıdır. Çocuklarımızın okulda sergiledikleri hal ve hareketleri ile davranışlarını düzenli bir şekilde devam ettirmeleri için arkadaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. Her sabah saat 10.00'da derse başlıyor, ders aralarında ise konu anlatımları ve özetlerle alakalı kitap okuma çalışmaları yapıyoruz." dedi. - "Öğrencilerimizin kütüphane alışkanlığını unutmamalarını sağlıyoruz" Mutlu, çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler de düzenlediklerini ifade ederek, şöyle konuştu: "Boyama ve satranç etkinliklerimiz oluyor. Sıralı bir şekilde her gün farklı bir etkinlik düzenliyoruz. Kütüphanemizde farklı kategorilerde yaklaşık 5 bin kitabımız bulunuyor. Bunların dışında boyama kitapları getirdik. Etkinliklerle çocuklarımıza depremleri unutturmaya çalışırken kütüphane alışkanlığını unutturmamaya gayret gösteriyoruz. Öte yandan verdiğimiz eğitimlerle de okul yaşantısını benimsetmek için çalışmaya devam ediyoruz." Kitap okumayı çok sevdiğini dile getiren 7'nci sınıf öğrencisi Ayşe Rana Pilar da şunları söyledi: "Kitap okuma yarışmalarında ödüllerim var. Deprem nedeniyle uzun süredir kitap okuyamamıştım. Trabzon'dan gelen gezici kütüphanede öğretmenlerimiz var ve bizlere hikaye getirmişler. Ben birkaç hikaye beğendim, onları aldım. Her yaşa uygun kitaplar gördüm, ben de 7'nci sınıf kitaplarından aldım. Aldığım hikayeyi okuduktan sonra onu getirip başka bir kitap almayı düşünüyorum. Gezici kütüphaneyi de çok beğendim."