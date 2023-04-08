Çadır kentin gönüllü ablası

Depremin etkilediği Hatay'da ağır hasar gören evlerinin önüne kurdukları çadırda ailesiyle yaşayan 17 yaşındaki Meltem Parlakyıldız, gönüllü olarak vakit geçirdiği afetzede çocuklara zeka oyunları öğretiyor.



Antakya'daki Şehit Serkan Talan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde çocuk gelişimi bölümü öğrencisi olan genç kız, "Ben de depremzedeyim. Çocuklar bazen geliyor, benimle dertleşiyor" dedi.