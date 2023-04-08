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08 Nisan 2023 Cumartesi 16:00:00 - Güncelleme:08 Nisan 2023 Cumartesi 16:00:00

Çadır kentin gönüllü ablası

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Depremin etkilediği Hatay'da ağır hasar gören evlerinin önüne kurdukları çadırda ailesiyle yaşayan Meltem Parlakyıldız, afetzede çocuklara zeka oyunları öğretiyor.

Depremin etkilediği Hatay'da ağır hasar gören evlerinin önüne kurdukları çadırda ailesiyle yaşayan 17 yaşındaki Meltem Parlakyıldız, gönüllü olarak vakit geçirdiği afetzede çocuklara zeka oyunları öğretiyor.

Antakya'daki Şehit Serkan Talan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde çocuk gelişimi bölümü öğrencisi olan genç kız, "Ben de depremzedeyim. Çocuklar bazen geliyor, benimle dertleşiyor" dedi.

Etiketler : hatay afetzede çocuk zeka oyunları

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