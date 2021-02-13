Buzu ‘sal' gibi kullanıp balık avladılar

Bayburt'un Bayraktar köyünde balık avlamak için donmuş haldeki Çoruh Nehri'ne giden vatandaşlar balıkların olduğu bölüme ilerlemek için ilginç ve tehlikeli bir yöntem buldu. 20 santimetre kalınlığındaki buz kütlesini kazmalarla kırarak üzerine çıkan 3 kişi nehrin karşı tarafına geçmeye çalıştı. Görenler şaşırdı.

