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13 Şubat 2021 Cumartesi 11:39:00 - Güncelleme:13 Şubat 2021 Cumartesi 14:28:00

Buzu ‘sal' gibi kullanıp balık avladılar

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Bayburt'un Bayraktar köyünde balık avlamak için donmuş haldeki Çoruh Nehri'ne giden vatandaşlar balıkların olduğu bölüme ilerlemek için ilginç ve tehlikeli bir yöntem buldu.

Bayburt'un Bayraktar köyünde balık avlamak için donmuş haldeki Çoruh Nehri'ne giden vatandaşlar balıkların olduğu bölüme ilerlemek için ilginç ve tehlikeli bir yöntem buldu. 20 santimetre kalınlığındaki buz kütlesini kazmalarla kırarak üzerine çıkan 3 kişi nehrin karşı tarafına geçmeye çalıştı. Görenler şaşırdı.

Etiketler : bayburt çoruh nehri balık sal
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