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Buzağı Yaşar'a anne şefkati
16 Ocak 2022 Pazar 16:30:00 - Güncelleme:16 Ocak 2022 Pazar 16:30:00

Buzağı Yaşar'a anne şefkati

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Sivas'ın Gürün ilçesinde yaşayan Mustafa Gündoğan, 20 gün erken doğan buzağıyı evine aldı. Buzağıya yaşaması umuduyla 'Yaşar' ismini veren Gündoğan, onunla bebek gibi ilgileniyor.

Sivas'ın Gürün ilçesinde yaşayan Mustafa Gündoğan, 20 gün erken doğan buzağıyı evine aldı. Buzağıya yaşaması umuduyla 'Yaşar' ismini veren Gündoğan, onunla bebek gibi ilgileniyor. Buzağının altını besliyor, bebek biberonuyla süt içiriyor ve beraber televizyon izliyor. Mustafa Gündoğan'ın eşi de Yaşar'ı ayağında sallayıp ninni söyleyerek uyutuyor.

O görüntüler ise görenlerin yüreğini ısıtıyor. Yaşar isimli buzağının yakın zamanda annesiyle kavuşturulması düşünülüyor. Hayvancılıkla uğraşan Mustafa Gündoğan, "Hayvancılık bizde dede mesleği olduğundan severek yapıyoruz. Öyle ki İstanbul Üniversitesini bitirip hayvancılığa devam ettim. Hayvanlarla uğraşmak huzur veriyor ve insanları rehabilite ediyor. Tabi ki bu güzel yakışıklı Yaşar danaların sayesinde. Yaşar dana 25 Aralık'ta doğdu. 20 gün erken doğduğu için annesi onu sadece 1 saat görebildi. Daha sonra eve getirip evde bakmaya başladık'' dedi.

Gündoğan, buzağıya biberonla süt verdiklerini altına bez bağladıklarını belirterek, "Çevremizdekilerde o erken doğduğu için yaşamayacağını düşünüyorlardı. Bizde yaşaması umuduyla ismini 'Yaşar' koyduk. Şükür şimdiye kadar yaşıyor, hayatta gayet sağlığı da yerinde. Yaşar'ın günde 4-5 kez bezini değiştiriyoruz. Çünkü küçük tuvaletini hasta bezine yapıyor. Biberonla besliyoruz iki üç saatte bir 250 ml'lik biberonla 2'şer adet olmak üzere süt veriyoruz. Bu şekilde besleniyor yavrumuz çünkü buzağı biberonu kendisine büyük geldi. Daha küçük bir biberon olan bebek biberonu ancak kendisine oldu. Yaşar inşallah havalarda biraz ısınırsa yakın bir zamanda annesinin yanına gidecek. Onları birbirine kavuşturacağız'' dedi.

Etiketler : Buzağı Yaşar anne şafkati Mustafa Gündoğan
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