  • BIST
    1551.58
  • Dolar
    7,0684
  • Euro
    8,5739
  • Altın
    418,7760
İstanbul
12 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Mesajlar sahte çıktı! Kadir Şeker'e komplo kurmuşlar
İşsizlik rakamları açıklandı
Binalar birbirine yaslanarak ayakta duruyor
Miras kalan kalede yaşamak istiyorlar
Muğla'da 'ölümsüzlük mantarı'nı buldu
İran'ın düşürdüğü Ukrayna uçağı ile ilgili gizli ses kaydı ortaya çıktı
İstanbul'a kar çok yaklaştı... Meteoroloji gün verdi
Gizli belgeler sızdırıldı: 300 milyon dolarlık kripto para çaldı!
Trump'ın azil yargılamasında yeni gelişme
Otomobil fiyatına güvercin: 100 bin lira
Palandöken'in koruyucusu GURBET
Bağırsakları kökten etkileyen hastalık: Kolit
Ciltte kuru ve pullu kabartılar kanser belirtisi olabilir
KOVID-19 sigara içenleri seviyor
Günlük Burç yorumları-Uzman Astrolog Özlem Recep
İntiharla ilgili şakalar bile ciddiye alınmalı
Sevgiyle iyileşti annesine kavuştu
Buz tutan Çıldır Gölü'nde aşık atışması
Nerede o eski mahalle kültürü
Yarışmalar için Düzce'de arazi
2 yıl sonra albüm
Tiyatro komedisi
Kazakistan ile yeni birliktelik
Ofisini su bastı
10 Şubat 2021 Çarşamba 07:34:00 - Güncelleme:10 Şubat 2021 Çarşamba 10:55:00

Buz tutan Çıldır Gölü'nde aşık atışması

ABONE OL

Pandemi nedeniyle uzun süredir izleyicileriyle buluşamayan Kars ve Ardahanlı aşıklar Bilal Ersarı, Mahmut Yılmaz, Gültekin Bulutoğlu ve Ayhan Şimşekoğlu yüzeyi buz tutan Çıldır Gölü'nde sosyal mesafe kurallarına uyarak sazlı sözlü konser verdi.

Pandemi nedeniyle uzun süredir izleyicileriyle buluşamayan Kars ve Ardahanlı aşıklar Bilal Ersarı, Mahmut Yılmaz, Gültekin Bulutoğlu ve Ayhan Şimşekoğlu yüzeyi buz tutan Çıldır Gölü'nde sosyal mesafe kurallarına uyarak sazlı sözlü konser verdi. Sazlı, sözlü ortamlara hasret kaldıklarını söyleyen aşıklar "Hava soğuk ama buz tutan gölde sıcak bir program yaptık" dedi.

Ardahan ve Kars ili sınırları içerisinde kalan Çıldır Gölü, 123 kilometrekare alanı ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük tatlı su ve Van Gölü'nden sonra en büyük ikinci gölü. Kışın yüzeyi tamamen buzla kaplanan gölde atlı kızak, patenle kayma ya da Eskimo usulü balık avlamaya gelen yerli va yabancı turistler aşıkların atışması ile de güzel bir gün geçirdi.

Etiketler : Pandemi Ayhan Şimşekoğlu Kars ve Ardahan Çıldır Gölü
Aile gezintisi

Aile gezintisi
Uzakta ilk doğum günü

Uzakta ilk doğum günü
Seren Serengil, serum takdırdı

Seren Serengil, serum takdırdı
Çocukların eğitimine destek

Çocukların eğitimine destek
Dertlere ‘Eyvallah'

Dertlere ‘Eyvallah'
Müzik dünyasında kalıcı olacağım!

Müzik dünyasında kalıcı olacağım!
Cansu arınma kampında!

Cansu arınma kampında!
Uğur ile ayrıldık

Uğur ile ayrıldık
Yabancı öğrencilere sıcak yuva

Yabancı öğrencilere sıcak yuva

EN ÇOK OKUNAN HABERLER