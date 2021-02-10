Buz tutan Çıldır Gölü'nde aşık atışması

Pandemi nedeniyle uzun süredir izleyicileriyle buluşamayan Kars ve Ardahanlı aşıklar Bilal Ersarı, Mahmut Yılmaz, Gültekin Bulutoğlu ve Ayhan Şimşekoğlu yüzeyi buz tutan Çıldır Gölü'nde sosyal mesafe kurallarına uyarak sazlı sözlü konser verdi. Sazlı, sözlü ortamlara hasret kaldıklarını söyleyen aşıklar "Hava soğuk ama buz tutan gölde sıcak bir program yaptık" dedi.



Ardahan ve Kars ili sınırları içerisinde kalan Çıldır Gölü, 123 kilometrekare alanı ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük tatlı su ve Van Gölü'nden sonra en büyük ikinci gölü. Kışın yüzeyi tamamen buzla kaplanan gölde atlı kızak, patenle kayma ya da Eskimo usulü balık avlamaya gelen yerli va yabancı turistler aşıkların atışması ile de güzel bir gün geçirdi.