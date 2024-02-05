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05 Şubat 2024 Pazartesi 07:36:00 - Güncelleme:05 Şubat 2024 Pazartesi 07:36:00

Buz kırma timi iş başında! itfaiye ekipleri tarafından temizleniyor

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Van'da boyu yer yer 2 metreyi bulan buz sarkıtları, itfaiye ekipleri tarafından temizleniyor.

Van'da etkili olan kar yağışının ardından hüküm süren dondurucu soğuklar hayatı durma noktasına getirdi. Havaların geceleri eksi 10 dereceye kadar düştüğü kent merkezindeki birçok binanın çatısında boyu 2 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu.

Yüksek binaların çatılarında tehlike oluşturan buz sarkıtları için harekete geçen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, buzları tek tek kırdı. Buz kırma timi itfaiye erleri, yer yer 2 metreyi bulan buz sarkıtlarını temizledi.

Etiketler : van buz sarkıt
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