Buz kırma timi iş başında! itfaiye ekipleri tarafından temizleniyor

Buz kırma timi iş başında! itfaiye ekipleri tarafından temizleniyor

Van'da etkili olan kar yağışının ardından hüküm süren dondurucu soğuklar hayatı durma noktasına getirdi. Havaların geceleri eksi 10 dereceye kadar düştüğü kent merkezindeki birçok binanın çatısında boyu 2 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu.



Yüksek binaların çatılarında tehlike oluşturan buz sarkıtları için harekete geçen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, buzları tek tek kırdı. Buz kırma timi itfaiye erleri, yer yer 2 metreyi bulan buz sarkıtlarını temizledi.