Büyükçekmece'de oto tamircide patlama: Ekipler bölgede
Kaynak: DHA
Büyükçekmece'de oto tamircide bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlamadan sonra çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Beylikdüzü'ndeki Beykent Sanayi Sitesi'nde bulunan bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
İstanbul Beylikdüzü'ndeki Beykent Sanayi Sitesi'nde kimyasal madde imalatı yapan tek katlı iş yerinde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Patlamaya neden olan yangını gören işçiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiyenin müdahale ettiği yangın söndürüldü.
Yangından etkilenen iş yeri ile önünde duran bir kamyonette hasar meydana geldi.
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