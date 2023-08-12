Büyükçekmece'de otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Büyükçekmece'de otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Bahçelievler Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, çevrede bulunan ağaçlara da sıçradı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.