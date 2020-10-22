Büyükçekmece'de eğitim uçağı düştü

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22 Ekim 2020 Perşembe 11:16:00 - Güncelleme:22 Ekim 2020 Perşembe 12:03:00

İstanbul Büyükçekmece'de uçak düştü!

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Son dakika haberine göre; Büyükçekmece'de henüz belirlenemeyen bir sebeple eğitim uçağı düştü. Olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye, kazada bir kişinin yaralandığını açıkladı. Görgü tanıkları uçağın düşmesinin ardından patlama ya da yangın olmadığını söyledi.

Büyükçekmece'de henüz belirlenemeyen bir sebeple eğitim uçağı düştü. Olay yerine ekipler sevk edildi.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde uçuş yapan bir eğitim uçağı düştü. Uçağın düşme sebebi ve ölü ve yaralı olup olmadığı henüz bilinmiyor. Uçağın Hezarfen Havaalanı'ndan kalktığı bildirildi.

Büyükçekmece Gölü yakınında bir eğitim uçağı düştü. Uçağın Hazerfen Havaalanı'ndan havalandığı belirtiliyor. Olay yerine gelen ekipler inceleme yapıyor.

CNN TÜRK İstihbarat Şefi Nihat Uludağ, canlı yayında şu bilgileri verdi:

''Çevredeki vatandaşlar olay yerine ulaştı. Profesyonel anlamda kurtarma işlemi henüz başlamadığı için pilot ve yolcunun sağlık durumuyla ilgili henüz net bir bilgi yok.''

GÖRGÜ TANIKLARI KONUŞTU

Kazayı gören Uğur Önver, ''Yetkililer ve ekipler de olay yerine ulaştıktan sonraki görüntü bu. Artık profesyonel bir müdahale gerçekleşiyor'' diye konuştu.

Yine görgü tanıklarından Mehmet Değirmenci, ''Maalesef bu üzücü olaya tanık oldum. Olay yerine ekipler yeni ulaşmışlar. Olayın 11.00-11.05 civarında olayın olduğunu düşünüyorum. Gördüğüm kadarıyla uçağın burnu maalesef toprağın içine girmiş. İnşallah ölen ya da yaralanan yoktur ama umutsuzum. Uçak düştükten sonra görüntüyü 11.07 civarında çektim. Yangın ya da dumanla ilgili herhangi bir şey yok. Orası tarım yapılan bir yer zaten. Kayalık bölge de değil. Maalesef uçak çakılmış durumda'' ifadelerini kullandı.

Kazayı gören Mehmet Mert, şunları söyledi:

''11.00 civarında Hadımköy üzerinden gişelerden çıktım, viyadükten geçerken uçağın sağa doğru kaydığını gördüm. Önce tam anlamadım. Hemen arkadaşları aradım. O andan görüntü de bulduk biz. 2 kişinin olduğu, eğitim uçağı olduğu anlaşıldı. Olay yerinde durmadım. Uçak havadayken gördüm. Viyadükten sağa doğru kaydı. Tam olarak kestiremedim, kazaya sebebiyet vermemek için. Nereye düştüğünü görmedim. Uçak havadayken yere düşmek üzere olduğunu gördüm. Araç kullanırken farkettim. Uçağın sağa doğru kaydığını gördüm. Manevra yapmasaydı TEM'e düşecekti.''

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