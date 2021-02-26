Büyük Patlama'nın sırrı çözülecek

Evrenin yaklaşık 13.8 milyar yıl önce aşırı yoğun ve sıcak bir noktadan meydana geldiğini savunan kuram olan Büyük Patlama'nın (Big Bang), gizemini çözmek için 4 bin sanal evren oluşturuldu. Bu adım ile, gözlemlenebilir evrenin aniden katlanarak genişlediği Büyük Patlama'nın hemen sonrasında yaşanan sürece dair bilgi toplanacak. Masato Shirasaki, "Evrenimizin bebeklik fotoğrafını günümüzdeki gözlemlerden yola çıkarak görmeye çalışıyoruz" dedi.

