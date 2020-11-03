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03 Kasım 2020 Salı 07:56:00 - Güncelleme:03 Kasım 2020 Salı 07:58:00

Büyük depremin artçısı bini aştı: İzmirliler yazlıklara kaçıyor

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Ege Denizi açıklarında merkez üssü Seferihisar olan 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası yıkılan binaların enkazları altında arama kurtarma çalışmaları devam ederken, bölgede yaşanan binden fazla artçı deprem sonrası büyük panik yaşayan İzmirliler ise yazlıklarına akın etmeye başladı.

İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası yıkılan binaların enkazları altında arama kurtarma çalışmaları devam ederken, depremde ölenlerin sayısı 98'e çıktı. Bine yakın vatandaşın yaralandığı depremde enkaz altından 106 kişi ise sağ olarak kurtarıldı.

6.6 büyüklüğündeki depremin ardından 5 gün içerisinde bölgede 43'ünün büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere 1120 artçı sarsıntı da meydana geldi.

15 GÜN İÇİNDE OLUR, 5.9'A KADAR ÇIKAR

Yenişafak'ın haberine göre, Büyük deprem sonrası adeta beşik gibi sallanan bölgeye ilişkin konuşan uzmanların, artçı depremlerin bir haftayla 15 gün içerisinde olma olasılığının çok yüksek olduğuna ve büyüklüklerinin de 5.9'a kadar çıkabileceğine ilişkin açıklamaları İzmir halkını da tedirgin etmiş durumda.

YAZLIKLARA AKIN ETTİLER

Oteller ve vatandaşların depremzedelere evlerini açtığını kaydeden İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, deprem sonrası kentte oluşan panik havası ile vatandaşların yazlıklarına akın ettiğini belirtti.

YÜZDE 40'NIN YAZLIĞI VAR

İzmir halkının neredeyse yüzde 40'ının yazlığı olduğunu dile getiren Güleroğlu, deprem sonrası özellikle Bayraklı ve Bornova'da ofisleri gezdiğinde bölgede yaşayan vatandaşların büyük bölümünün artçı sarsıntılardan kaynaklı evlerini terk ederek, Urla, Çeşme, Kuşadası gibi bölgelerdeki yazlıklarına gittiğini söyledi.

GÜVENDE OLMAK İÇİN GİTMİŞLER

Konuşma fırsatı bulduğu vatandaşların depremin artçı sarsıntılarından kaynaklı güvende olmak için yazlıklarına gittiklerini kendilerine söylediğini de aktaran Güleroğlu, geri dönüş için ise artçı depremlerin sona ereceğinin tahmin edildiği 8-10 günlük zaman dilimi sonrası için plan yapıldığını belirtti.

Etiketler : izmir deprem yazlık panik havası
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