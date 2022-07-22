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22 Temmuz 2022 Cuma 19:30:00 - Güncelleme:22 Temmuz 2022 Cuma 19:30:00

Büyük aşka çifte düğün

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Boyları 108 santimetre olan Gümüşhaneli Emine Demirel (24) ile Sivaslı Ahat Öztürk (23), sosyal medyada başlayan aşklarını evlilikle taçlandırdı. Çiftin ilk düğünü Gümüşhane'de gerçekleştirildi, ikincisi ise Sivas'ta.

YAKINLARIYLA DOYASIYA EĞLENDİLER

Akondroplazili (boyları normalden çok kısa) olan Emine Demirel ile Sivaslı Ahat Öztürk, yarın Sivas'ta yapılacak nikah ve düğün öncesi Gümüşhane'de de düğün organize etti. Kent Ormanı'nda düğün fotoğraflarını çektiren çift, daha sonra Halk Eğitim Merkezi salonunda yakınlarıyla doyasıyla eğlendi.

Ahat Öztürk, "Birbirimizi çok seviyoruz. Bir sanatçımızın şarkısında geçiyor, 'Devlerin aşkı büyük olur.' diye. Bence bu tabir tam bize göre" dedi.

AŞKLARI 4 AY ÖNCE BAŞLADI

Ahat Öztürk, sosyal medya uygulamasında tanışıp 4 ay görüştüklerini ve birbirlerini sevdiklerini belirterek, ardından ailelerin görüşüp tanıştığını söyledi. Öztürk, "İyi ki de onu sevmişim, ömrümün sonuna kadar da seveceğim" dedi. Emine Demirel de Ahat'ı çok sevdiğini ifade ederek, "Çok mutluyum" diye konuştu.

Etiketler : akondroplazi düğün yaşam
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