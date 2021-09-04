VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
MSB: 7 terörist etkisiz hale getirildi
Kanserojene karşı renkli pamuk
Demans'ın ilerlemesini resimle engelledi
Üzüm kentinde hasat telaşı
Burunlarıyla kariyer yapacaklar
Türkiye'den tarihi başarı
70 yıllık hayal gerçek oldu
Yeni moda diyette
Özür dilemek erdemdir
‘Lorke'ye rap yorumu
Annem sayesinde kanseri yendim
Yeni yaşını sahnede kutladı
Aşıkken konuşamıyorum
‘Mevlana' için geri sayım
CHP, Tanju Özcan'ı disipline sevk etmedi
Kalbi Eren için atıyor
İtfaiyecileri sahneye çıkardı
Orkestra gerginliği
Akşener tiyatrosunda son perde!
Otomobilde en milliyetçi Türkler!
Bayraktar'ın acı sırrı...
Diş macunu geçici beyazlık yapabilir
Nane ve zencefilli çayla baş ağrısından kurtulun
Okul çantası seçerken dikkat!
04 Eylül 2021 Cumartesi 16:00:00 - Güncelleme:04 Eylül 2021 Cumartesi 16:00:00

Burunlarıyla kariyer yapacaklar

ABONE OL

Eski Anadolu uygarlıklarından miras kalan koku uzmanlığı eğitimini bu alanda açılan akademide alan kursiyerler, kokunun tarihi, parfüm tasarımı ve koku alma duyusu burunlarının özelliklerini öğrenerek, kariyer hedeflerine ulaşmayı amaçlıyor.

Eski Anadolu uygarlıklarından miras kalan koku uzmanlığı eğitimini bu alanda açılan akademide alan kursiyerler, kokunun tarihi, parfüm tasarımı ve koku alma duyusu burunlarının özelliklerini öğrenerek, kariyer hedeflerine ulaşmayı amaçlıyor.

Koku Kültürü ve Turizm Derneği Kurucusu ve Koku Uzmanı Bihter Türkan Ergül, akademiye uluslararası katılımcıların da ilgi gösterdiğini belirterek, Almanya, Azerbaycan, Dubai, Katar, Avustralya'dan birçok talep aldıklarını söyledi.

Etiketler : koku kültürü kariyer burun koku
3.5 milyonluk yeni anlaşma

3.5 milyonluk yeni anlaşma
Hamlet'e Fransa'da prömiyer

Hamlet'e Fransa'da prömiyer
İbrahim'le sadece arkadaşız

İbrahim'le sadece arkadaşız
Alişan'ın acısını paylaştılar

Alişan'ın acısını paylaştılar
‘Best of Kibariye' geliyor

‘Best of Kibariye' geliyor
İmdadına zabıta yetişti

İmdadına zabıta yetişti
Doğasever Özge

Doğasever Özge
Biran şaşırtacak

Biran şaşırtacak
Aşk sarhoşu

Aşk sarhoşu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER