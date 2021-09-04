Burunlarıyla kariyer yapacaklar

Eski Anadolu uygarlıklarından miras kalan koku uzmanlığı eğitimini bu alanda açılan akademide alan kursiyerler, kokunun tarihi, parfüm tasarımı ve koku alma duyusu burunlarının özelliklerini öğrenerek, kariyer hedeflerine ulaşmayı amaçlıyor.



Koku Kültürü ve Turizm Derneği Kurucusu ve Koku Uzmanı Bihter Türkan Ergül, akademiye uluslararası katılımcıların da ilgi gösterdiğini belirterek, Almanya, Azerbaycan, Dubai, Katar, Avustralya'dan birçok talep aldıklarını söyledi.