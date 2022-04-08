Bursa'nın simgesine özel bakım ekibi

Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen ve 600 yılı aşkın süredir Osmanlı'nın neredeyse tüm dönemlerine şahitlik eden "İnkaya Çınarı", özel ekip tarafından korunarak geçmişle bugün arasında köprü olmaya devam ediyor. 100 ile 650 yaşlarındaki tescilli 1242 ağaç, belediye tarafından görevlendirilen 8 kişilik özel ekip tarafından çeşitli hastalık ve zararlılardan korunuyor.

