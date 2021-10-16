Bursa'nın Koreli turizm elçileri

Stajyerlerden Min-Jeong Shin, ülkesinde Türkoloji bölümünden mezun olduğunu, stajında Türk kültürünü inceleyeceğini söyledi.

Bursa kültürünü de araştıracağını belirten Min-Jeong, "İki yıl önce Ankara'da kaldım, orada da Bursa hakkında bilgi sahibi oldum. Bursa'yı gezdim, güzel yemekler yedim. Türk ve Kore kültürleri çok farklı, bu farklar hakkında rapor yazacağım. İnternet ve bloglarda iki kültür hakkında yazı yazacağım. Özellikle Bursa'yı tavsiye edeceğim, burası Osmanlı'nın ilk başkenti." diye konuştu.

Seunghyun Kim ise Bursa'yı tarihi bir şehir olması nedeniyle seçtiğini dile getirdi.

Bir hafta boyunca şehri gezdiklerini anlatan Seunghyun, şu bilgileri paylaştı:

"Cumalıkızık, Uludağ, Ulu Cami ve Koza Han gibi yerleri gezdim ve gerçekten beğendim. Koreliler de beğenecektir, o yüzden ben oraları Kore'ye tanıtmak istiyorum. Kore ve Türkiye arasında çok önemli ve özel ilişkiler olduğunu biliyorum, Kore Savaşı'ndan dolayı biz kardeş ülke olarak bağlanıyoruz. Buraya geldiğimde insanlar bana çok samimi davrandılar. Gittiğimiz her yerde misafirperverlik olarak, 'Çay içer misin' diye soruyorlar. Türkiye'nin sıcak bir ülke olduğunu hissettim."

Jeong-Ho Lee, Türkoloji bölümünden yeni mezun olduğunu, daha önce Ankara'ya geldiğini aktardı.

Bursa'yı çok beğendiğini vurgulayan Jeong-Ho, "Her zaman bunu anlatıyorum; Korelilere 'Güney Kore'nin kardeş ülkesi hangisi' deseniz bence yüzde 99'u 'Türkiye' diye cevap verecektir." dedi.

Jeong-Ho, böyle bir iş birliğiyle kurumda çalışma imkanı sağlamasından dolayı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a teşekkür etti.

Yoonkyung Yang ise daha önce Bursa'ya geldiğini ve çok beğendiğini ifade etti.