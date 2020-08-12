Bursa'da araba fiyatına satılık tay bakıcısını tepti!

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12 Ağustos 2020 Çarşamba 15:20:00 - Güncelleme:12 Ağustos 2020 Çarşamba 15:22:00

Bursa'nın Karacabey ilçesinde araba fiyatına satılık tay podyumda bakıcısını böyle tepti

Kaynak: IHA

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Ünlü Arap Yarış Tayları, Bursa'nın Karacabey ilçesindeki harada görücüye çıktı. Yapılan açık artırmada 'Serhat Fırtınası' isimli tay, 220 bin liraya satıldı. Açık arttırma sırasında podyuma çıkarılan 'Alevkıran' isimli tayın bakıcısını tepme anı kameralara yansıdı. Tüm katılanların şok olduğu olayda yaralanan bakıcı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bursa’nın Karacabey ilçesinde bulunan harada, Karacabey’de yetiştirilen Arap Yarış Tayları satışa çıkartıldı. Toplam 82 taydan 46’sının satıldığı açık artırmalarda TİGEM 3 milyon 101 bin lira gelir elde etti. Açık artırmada ’Serhat Fırtınası’ isimli tay İsmail Altın tarafından 220 bin liraya satın alındı. ’Alevkıran’ isimli tay 170 bin liraya Ergün Fırat’a, ’Yıldırımalp’ isimli tay İsmail Altın’a 170 bin TL’den satılırken ’Öz Bulut’ isimli tay ise 160 bin liraya Abdullah Yazıcı tarafından satın alındı. Açık artırmada en düşük tay 15 bin liraya satılırken, 36 tay ise alıcı bulamadı.

Ayrıca satışlarda, Alevkıran isimli tayın şaha kalkarak podyumda kendisini gezdiren bakıcısını tepmesi bir anda şok etkisi yaptı. Kanlar içerisinde podyumu terk eden bakıcı, Karacabey Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak kafasına dikiş atıldı.

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