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07 Ağustos 2020 Cuma 22:03:00 - Güncelleme:07 Ağustos 2020 Cuma 22:03:00

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Kaynak: AA

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İnegöl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ile Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde daha önce tespit edilen M.T'nin evine operasyon düzenledi.

Evde bulunan M.T, H.H, F.U. ve B.O'nun üzerinde yapılan aramada 15 gram bonzai, 10 gram metamfetamin, evde ise 5 adet şeffaf kilitli poşet ile 5 adet uyuşturucu madde içme aparatı ele geçirildi.

Operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

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