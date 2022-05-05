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05 Mayıs 2022 Perşembe 18:08:00 - Güncelleme:05 Mayıs 2022 Perşembe 18:08:00

Bursa'da tırla otobüs çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Kaynak: AA

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Bursa'da tırın otobüse arkadan çarpması sonucu otobüste bulunan yolculardan 1'i hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Bursa çevre yolu İsmetiye Viyadüğü mevkisinde, Ankara istikametine giden bir tır yolcu otobüsüne arkadan çarptı.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, kazada ilk belirlemelere göre otobüsteki yolculardan birinin hayatını kaybettiğini, 6'sının yaralandığını belirtti.

Vali Canbolat, "Sağlık ekipleri ve AFAD hızlıca bölgeye sevk edildi. Şu an için kaza yerinde bir olumsuzluk yok, ekiplerimiz gerekli tedbirleri almış durumda" dedi.
Etiketler : Bursa otobüs Trafik Kazası
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