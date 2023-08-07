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07 Ağustos 2023 Pazartesi 11:30:00 - Güncelleme:07 Ağustos 2023 Pazartesi 11:30:00

Bursa'da tıra çarpan otomobildeki 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kaynak: AA

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Bursa'nın Karacabey ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Bursa-İzmir kara yolunda Bursa istikametine seyreden Orhan Çalışkan (46) idaresindeki 16 KPD 36 plakalı otomobil, Uluabat Mahallesi'nde park halinde bulunan 35 BDJ 710 plakalı tıra çarptı.

Çevredekilerin durumu bildirmesinin ardından olay yerine polis, jandarma, sağlık ekipleri ve itfaiye yönlendirildi.

Otomobilde sıkışan sürücü Orhan Çalışkan, eşi Serpil Çalışkan (40) ve kızı Ceyda Çalışkan (16) ile beraberlerindeki Ceyda Vatansever'in (16) hayatını kaybettiği belirlendi.

Araçtan yaralı olarak çıkarılan Zümral Şengün (17) ile sürücü Orhan Çalışkan'ın oğlu Ramazan Batın Çalışkan (14), Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Cenazeler, incelemelerin ardından Karacabey Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolda trafik bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.

Etiketler : bursa otomobil kaza tır
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