VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Gülşen haddini aştı! Bu kez İmam Hatiplileri hedef aldı
Afrika Birliği, Etiyopya'daki çatışmalara son verilmesini istedi
Havadaki yolcu uçağının motoru alev aldı
Bursa'da sele kapılan 4 kişiyi ekipler kurtardı
Sakarya'da yolcu otobüsü tıra çarptı: 25 yaralı
Dar gelirliye destek paketinin ayrıntıları belli oldu
İstanbul'da beklenen yoğun yağış başladı
Bakan Koca: Gözümüz aydın demeye az kaldı
Akar, Konya'da şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi
Küçük İşletme Büyük Emek Serimizde Şanlıurfa'dayız!
Çanakkale'de hamile ve engelli personele "sağanak" izni
Guterres, Ukrayna Bağımsızlık Gününde 'barış' çağrısı yaptı
Türkiye'den Lübnan'a insani yardım
Norveç ve İngiltere, Ukrayna'ya mikro dron bağışlayacak
İtalya Rus gazına bağımlılıktan kurtulmayı hedefliyor
McLaren ile Avustralyalı pilotu Daniel Ricciardo sezon sonunda yolları ayırma kararı aldı
Üniversite hastanelerinde çalışan sağlık personeline ek ödeme
Marmaris'te safari aracı devrildi: 5 ölü, 6 yaralı
YÖK Başkanı Erol Özvar'dan sağlık çalışanları için açıklama
Yurt dışında çalışan Türk işçilere vergi istisnası hazırlığı
1400 anaokulu ve 10 bin ana sınıfına eğitim materyali götürecek tırlar yola çıktı
Boris Johnson'dan Kiev'e sürpriz ziyaret
Etiyopya, isyancılara silah taşıyan kargo uçağını düşürdüğünü ileri sürdü
İzmir'de sağanak etkili oluyor
25 Ağustos 2022 Perşembe 00:19:00 - Güncelleme:25 Ağustos 2022 Perşembe 00:19:00

Bursa'da sele kapılan 4 kişiyi ekipler kurtardı

Kaynak: AA

ABONE OL

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde sağanak sonrası sel meydana geldi. Sele kapılan 4 kişi ekiplerin yardımı ile kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İlçeye bağlı kırsal Paşapınar Mahallesi'nde etkili olan sağanaktan dolayı sel meydana geldi.

Sel nedeniyle bazı araçlar sürüklendi, kullanılmayan bir evin bir kısmı zarar gördü ve mahallenin içinden geçen dere taştı.

HASTANEYE KALDIRILAN 4 KİŞİNİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Sele kapılan 4 kişi ise mahalle sakinleri ve ekiplerin yardımıyla kurtarıldı.

Hayatı tehlikeleri olmayan vatandaşlar, ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye, AFAD ekipleri ve iş makineleri sevk edildi

KAPANAN YOLLAR KEPÇE YARDIMIYLA AÇILDI

Kapanan yollar kepçe yardımıyla açılırken Orhangazi Kaymakamı Süleyman Özçakıcı da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Özçakıcı, yaptığı açıklamada, hasar tespit çalışmalarına başlatıldığını belirterek, "Yağışların devam etmesi ihtimaline karşı bütün ekiplerimizle birlikte gerekli tedbirleri alıyoruz. Sele kapılan vatandaşlarımız kurtarılarak sağlık kuruluşlarına sevk edildi" dedi.

Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

MEVSİMLİK İŞÇİLERİN ÇADIRLARINI DA SU BASTI

Yenişehir ilçesinde çadırlarını su basan mevsimlik işçilere geçici konaklama imkanı sağlandı.

Menteşe Mahallesi'nde yaklaşık 300 mevsimlik işçinin kaldığı 80 çadırdan bazılarını, sağanak nedeniyle su bastı. Çadırlardan 8'i kullanılamaz hale geldi.

Yenişehir Kaymakamı Rahmi Köse, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Mevsimlik işçiler, Menteşe Mahallesi'nde soğuk hava deposu olarak inşa edilen ancak kullanılmaya başlanmayan binada konaklayacak.

AFAD ekipleri de bölgeleye gelerek işçilere battaniye ve yiyecek yardımında bulundu.

Etiketler : AFAD Rahmi Köse Paşapınar Mahallesi
2 milyon sevinci

2 milyon sevinci
2023'te yeni albüm

2023'te yeni albüm
'Çocukluğum Zararda'ya 1 milyon sevinci

'Çocukluğum Zararda'ya 1 milyon sevinci
‘Poşetten Kanatlar'la

‘Poşetten Kanatlar'la
Destan finale hazır

Destan finale hazır
İmparatoriçenin doğum günü

İmparatoriçenin doğum günü
Hayatını film yapacak

Hayatını film yapacak
4. kez konuk

4. kez konuk
Değerlerimizi kaybettik

Değerlerimizi kaybettik

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes