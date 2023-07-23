Bursa'da plastik fabrikasında yangın

Bursa'nın Karacabey ilçesi Yenikarağaç mahallesinde bulunan plastik fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye Bursa Büyükşehir Belediye İtfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 7 bin metrekarelik alanda bulunan fabrika alev alev yandı.

Yangına 20 itfaiye aracı, AFAD kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) uzmanları ve çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, kimsenin dumandan etkilenmediği öğrenildi.

20 itfaiye aracının ve çok sayıda personelin müdahale ettiği yangında soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.