Bursa'da modifiyeli araçlara ceza yağdı

Bursa Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, modifiyeli araçlar ve abart egzoz kullanan araçları tek tek durdurup inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde; kurallara uymayan sürücülere, sigortası olmayanlara 108, film takan araçlara 235, abart egzozlu araçlara ise bin lira para cezası kesildi.

Toplam 124 araç kontrol edilirken, 51 araca 26 bin lira para cezası kesildi.



SUÇ OLDUĞUNU BİLMEYEN DE VAR

Sürücülerin bazıları polis ekiplerinin denetlemelerinden memnun olduklarını söylerken, bazıları ise yaptıklarının suç olduğunun farkında olmadığını, bundan sonra daha dikkatli olacaklarını dile getirdi.











İHA