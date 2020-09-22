Bursa'da maske tartışması kanlı bitti! Otobüs şoförü yolcuyu bıçakladı
Kaynak: AA
Osmangazi'de bir halk otobüsü şoförü, araca maskesiz binmek isteyen yolcu ile tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda otobüs şoförü yolcuyu bıçakladı.
Bursa’nın Osmangazi ilçesinde belediye otobüsünde maske takma sebebiyle çıktığı iddia edilen kavgada şoför yolcuyu bıçakladı.
AA'da yer alan habere göre, Bursa'da, 17-D Heykel-Terminal arasında yolcu taşıyan belediye otobüsünde, şoför İzzet Ç. ve yolcu Savaş B. arasında maske takma sebebiyle kavga çıktı. Kavgada İzzet Ç, yolcu Savaş B’yi bıçakladı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Savaş B’yi hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri de İzzet Ç’yi gözaltına alırken otobüsteki yolcular tahliye edildi.
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