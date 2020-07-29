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29 Temmuz 2020 Çarşamba 11:58:00 - Güncelleme:29 Temmuz 2020 Çarşamba 11:58:00

Bursa'da kurban pazarına getirilen 4 boynuzlu koç görenleri şaşkına çeviriyor

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Bursa'daki kurban pazarında 4 boynuzlu koç ve boynuzları karışan keçiyi görenler şaşkına döndü. Koç ve keçinin gördüğü ilgiden memnun olan sahipleri, kurban alışverişinin son gün ya da bayrama bırakılmamasını istedi.

Kurban Bayramı öncesi Bursalılar, kurbanlık hayvan alışverişi için hayvan pazarlarına yöneldi. Yıllarca Erzurum, Muş, Kars, Yozgat, gibi doğu vilayetlerinde besicilik yapan hayvancılar, kurbanlıklarını satmak için çaba sarf ediyor. Hayvan Pazarı'ndaki bazı kurbanlıklar ise özellikleriyle ön plana çıkıyor

Kars Arpaçay'dan getirilen 4 boynuzlu koç Osmangazi ilçesindeki havyan pazarının maskotu oldu. 4 boynuzlu koçu kendisinin besleyip büyüttüğünü belirten Nihat Kotan, “Ne cinsi olduğunu bilmiyoruz. Her 2 senede bir böyle hayvan doğuyor. 150 tane hayvanla geldik. Şu ana kadar yarısını sattık. Müşteriler bayağı ilgi gösteriyor. Ama kimse kurban olmuyor diye pek yanaşmıyor. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da müşterimiz oldu. Ona da kurbanlık sattık” dedi.

Kurban pazarının bir başka dikkat çeken hayvanı ise, boynuzları bir birine karışmış olan keçiydi. Görenlerin dönüp bir daha baktığı keçi de sahibini bile yanına yaklaştırmıyor. İlginç keçiyi görenlerin hemen fotoğraf çekmeye çalıştığını belirten sahibi Hamza Aydın ise, keçinin 55- 60 kilo geldiğini ve nadir olarak böyle görüldüğünü söyledi.

Öte yandan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu da Kurban Pazarı'nı ziyaret edip satıcılarla bir süre sohbet etti.

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