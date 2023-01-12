Bursa'da kereste imalathanesinde çıkan yangın kontrol altına alındı
Kaynak: AA
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kereste imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
Duaçınarı Mahallesi'ndeki imalathanenin idari ofisinde elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangın, kısa sürede kerestelerin bulunduğu alana sıçradı.
Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İmalathanenin yanında bulunan 2 katlı evde yaşayanların dumandan etkilenmemesi için tahliyesi sağlandı.
Yangını kontrol altına alan Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, soğutma çalışması yaptı.
- Bursa'da kereste imalathanesinde çıkan yangın kontrol altına alındı
- Ankara'daki trafik kazasında 21 kişi yaralandı
- Bugün burçları neler bekliyor? 12 Ocak 2023 Perşembe günlük burç yorumları
- Üç il için "turuncu" uyarı: Yağış ve fırtınaya dikkat
- Telefonunun şarjı bitince dolandırılmaktan kurtuldu
- Geleceğin şampiyonları doğdu