Acil tıp teknisyeni babasının cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi

Bursa'da işçi servis midibüsünün direğe çarpması sonucu kazada 2 kişi öldü, 1'i ağır 17 kişi yaralandı
Kaynak: DHA
Bursa'da, tekstil firmasının işçilerini taşıyan midibüs, elektrik direğine çarptı. Kazada 2 kişi öldü, 1'i ağır 17 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybeden midibüsün şoförü Ferhat Erol'un kızı Emine Erol'un, İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli acil tıp teknisyeni olduğu öğrenildi. Kaza yerine gelen Emine Erol, babasının cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi. Erol, meslektaşları tarafından güçlükle sakinleştirildi. Erol, babasının tansiyon ve kalp hastası olduğunu, araç kullanırken kalp krizi geçirmiş olma ihtimali olduğunu söyledi.
Kaza, saat 07.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi İhsaniye Mahallesi Sanayi Caddesi’nde meydana geldi. Ferhat Erol’un (60) kullandığı 16 ES 1821 plakalı işçi servis midibüsü, sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada midibüsteki işçilerden bazıları savrulurken, 4 işçi ise sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler, midibüsün içerisinde sıkışan 4 kişiyi, 45 dakikalık çalışmanın ardından çıkarabildi.
Sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan incelemede, sürücü Ferhat Erol ile midibüsün ön koltuğunda oturan Ayşin Güler’in (47) öldüğü belirlendi. 1’i ağır 17 yaralı ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
BABASININ ÖLDÜĞÜNÜ GÖRÜNCE FENALAŞTI
Kazada hayatını kaybeden midibüsün şoförü Ferhat Erol’un kızı Emine Erol’un, İl Sağlık Müdürlüğü’nde görevli acil tıp teknisyeni olduğu öğrenildi. Kaza yerine gelen Emine Erol, babasının cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi. Erol, meslektaşları tarafından güçlükle sakinleştirildi.
KALP KRİZİ İHTİMALİ YÜKSEK
Cenaze işlemleri için Çekirge Devlet Hastanesi’ne giden Emine Erol, babasının tansiyon ve kalp hastası olduğunu, araç kullanırken kalp krizi geçirmiş olma ihtimali üzerinde durulduğunu söyledi.
YOL TRAFİĞE AÇILDI
Öte yandan midibüs, çekiciyle kaza yerinden kaldırıldı. Yaklaşık 2,5 saat trafiğe kapalı kalan Bursa-Mudanya yolu, ekiplerin temizlik çalışmasının ardından yeniden açıldı.
- Acil tıp teknisyeni babasının cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi
- Oğlu Osman Hatipoğlu'ndan Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama: Durumu çok iyi
- Eşini kovalayıp tüfekle tehdit eden şahıs tutuklandı
- Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü
- Muğla'da tedbirlere uymayan 4 işletmenin faaliyetine son verildi
- Sultangazi'de park halindeyken alev alan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi