Acil tıp teknisyeni babasının cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi

Kaza, saat 07.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi İhsaniye Mahallesi Sanayi Caddesi’nde meydana geldi. Ferhat Erol’un (60) kullandığı 16 ES 1821 plakalı işçi servis midibüsü, sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada midibüsteki işçilerden bazıları savrulurken, 4 işçi ise sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler, midibüsün içerisinde sıkışan 4 kişiyi, 45 dakikalık çalışmanın ardından çıkarabildi.

Sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan incelemede, sürücü Ferhat Erol ile midibüsün ön koltuğunda oturan Ayşin Güler’in (47) öldüğü belirlendi. 1’i ağır 17 yaralı ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BABASININ ÖLDÜĞÜNÜ GÖRÜNCE FENALAŞTI

Kazada hayatını kaybeden midibüsün şoförü Ferhat Erol’un kızı Emine Erol’un, İl Sağlık Müdürlüğü’nde görevli acil tıp teknisyeni olduğu öğrenildi. Kaza yerine gelen Emine Erol, babasının cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi. Erol, meslektaşları tarafından güçlükle sakinleştirildi.

KALP KRİZİ İHTİMALİ YÜKSEK

Cenaze işlemleri için Çekirge Devlet Hastanesi’ne giden Emine Erol, babasının tansiyon ve kalp hastası olduğunu, araç kullanırken kalp krizi geçirmiş olma ihtimali üzerinde durulduğunu söyledi.

YOL TRAFİĞE AÇILDI

Öte yandan midibüs, çekiciyle kaza yerinden kaldırıldı. Yaklaşık 2,5 saat trafiğe kapalı kalan Bursa-Mudanya yolu, ekiplerin temizlik çalışmasının ardından yeniden açıldı.