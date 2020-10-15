Bursa'da, internetten 'koronavirüs test kiti' satanlara operasyon: 4 gözaltı
Kaynak: AA
Bursa'da, internet üzerinden koronavirüs test kiti sattığı tespit edilen 4 şüpheli, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin internet üzerinden koronavirüs test kiti satışı yaptığını belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 5 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Baskında P.A. (38), H.C.K. (23), Y.E.E. (30) ve U.A. (33) isimli şüpheliler gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada ise 69 adet koronavirüs test kiti ele geçirildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
- Bursa'da, internetten 'koronavirüs test kiti' satanlara operasyon: 4 gözaltı
- Kalp krizi geçiren sözleşmeli er şehit oldu, cenaze memleketine getirildi
- Şırnak'ta terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı
- Birçok suç kaydı olan oğlunu öldüren baba: Başkasına zarar vermesin diye yaptım
- Kiloları askere gitmesine engel olunca 3 ayda 60 kilogram verdi
- İstanbul'da 3.2 büyüklüğünde deprem