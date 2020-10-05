Bursa'da eşini vahşice öldürmüştü! 9 yıl sonra yakalandı
Kaynak: İHA
Bursa'da 9 yıl önce eşini 26 yerinden bıçaklayarak öldüren katil zanlısı Muş'ta yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Muş Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2011 yılında Bursa'da eşi Dilek Tüncer'i öldüren Adem Tüncer'in yakalanması amacıyla çalışma başlattı.
Aylarca süren takip sonucu sahte kimlik kullanan zanlının Muş'un Toprakkale köyünde yaşadığını tespit eden ekipler, belirledikleri adrese operasyon düzenledi.
Drone de kullanılan operasyonda Tüncer, saklandığı evin merdiveninin altındaki gizli bölmede yakalandı.
Zanlının, işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.
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