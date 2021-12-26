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26 Aralık 2021 Pazar 08:21:00 - Güncelleme:26 Aralık 2021 Pazar 08:27:00

Cinnet getirdi dehşet saçtı! Eşini öldürüp evini ateşe verdi

Kaynak: AA

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Bursa'nın merkez Yıldırım İlçesinde, eşini bıçakla öldürdüğü ve evi yaktığı iddia edilen Suriye uyruklu şüpheli yakalandı.

Bursa'nın merkez Yıldırım İlçesinde, eşini bıçakla öldürdüğü ve evi yaktığı iddia edilen Suriye uyruklu şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Selimzade Mahallesi Kantar Sokak'ta Muhammed R. (33) eşi Hibetullah El Muhammed El Nasır (33) ile henüz bilinmeyen bir nedenle kavga etti. Kavga sırasında evdeki ekmek bıçağını alan Muhammed R, kadını çocuklarının önünde bıçakla yaraladı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekibi, yaralı kadına müdahale etmek istediği sırada şüpheli, elindeki bıçakla ekipleri engelleyip evi ateşe verdi.

Küçük oğlunu kucağına alıp sokakta dolanan şüphelinin polis ekiplerince ikna edilip gözaltına alınmasının ardından, itfaiye ekipleri yangına büyümeden müdahale etti.

Vücudunda 7 bıçak darbesi bulunan ve bir kısmı yanan kadın, itfaiye ekipleri tarafından evden çıkarılıp ambulansa alındı. 112 Acil Servis ekibinin hayatını kaybettiğini belirlediği kadının cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüleceği bildirildi.

Ailenin 4 ila 14 yaşlarında 6 çocuğunun bulunduğu ve bu çocuklardan bazılarının da olay sırasında evde olduğu öğrenildi. Çocukların geçici olarak polis ekiplerince gözetim altına alındığı öğrenildi.

Şüphelinin ise emniyetteki ifade işlemleri sürüyor.

Etiketler : bursa cinayet Suriye uyruklu evi yaktı
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