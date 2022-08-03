VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ukrayna 'çalıntı tahıl' taşıdığı iddia edilen Suriye bayraklı geminin Lübnan'dan ayrılmasına tepkili
Yeni sıcak hava dalgası gelecek günlerde Avrupa'yı etkisi altına alacak
Yunanistan'a yasa dışı gitmeye çalışan 3'ü PKK üyesi 6 kişi yakalandı
Tahıl koridoru açıldı: Barış için Türkiye umudu artıyor
"Alman hükümeti 'tek Çin' politikası izliyor"
Bursa'da çöp evde bulunan çocuk 2 kilo 100 gram aldı
PMT 12.7 milimetre makineli tüfeğin seri üretimine geçildi
Tüm zamanların en yüksek temmuz ayı ihracat değerine ulaşıldı
Emine Erdoğan'dan Van Gölü paylaşımı
Üç Akıncı İHA, Hava Kuvvetleri Komutanlığı filosuna katıldı
Temmuzda en çok satan otomotiv markaları belli oldu
OPEC+ grubu eylülde günlük 100 bin varil üretim artışına gidecek
Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı
Mısır yüklü gemi İstanbul'dan hareket etti
Rusya ile kritik temas
Bakan Muş, ihracat rakamlarını açıkladı! Tarihi rekor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Vang ile görüştü
"Bu sorunu sadece Başkan Erdoğan çözebilir"
ÖSYM skandalında DDK iş başında!
İstanbul'un kayıp 1000 günü!
Fransa'da gaz telaşı!
MSB: 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi
Narkoterör'e bir darbe daha
ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan ve BAE'ye 5 milyar dolarlık silah satışını onayladı
03 Ağustos 2022 Çarşamba 17:39:00 - Güncelleme:03 Ağustos 2022 Çarşamba 17:39:00

Bursa'da çöp evde bulunan çocuk 2 kilo 100 gram aldı

Kaynak: AA

ABONE OL

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özkan, Bursa'da çöp evde bulunan ve tedavi altına alınan çocuğun psikolojisinin iyi olduğunu belirterek "Kan ve kalp değerleri çok iyi. Böbrek sıkıntısı yok. 2 kilo 100 gram aldı. Neşesi yerinde" dedi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi süren 9 yaşındaki C.M.A'yı ziyaret eden Prof. Dr. Özlenen Özkan, ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuğu ilk defa bu kadar iyi gördüğünü söyledi.

"Şimdiye kadar gördüğü en iyi C.M.A. ile karşılaştığını" aktaran Özkan, "Özellikle psikolojik olarak çok iyi. Kan değerleri çok iyi. Böbrek sıkıntısı yok. Kalp değerleri muhteşem. Kendi yürüyebiliyor. 2 kilo 100 gram aldı. Neşesi yerinde. Türkiye'nin her yerinden hediyeler, çikolatalar, oyuncaklar geliyor. Onların da tadına bakıyor." dedi.

Özkan, en büyük dileklerinin çocuğun özlediği huzurlu, güvenilir bir aile ortamına kavuşması olduğunu kaydetti.

Akdeniz Üniversitesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete ise C.M.A'nın taburcu olması için biraz daha kilo alması gerektiğini belirtti. Her gün biraz daha fazla kalorili yemeklerle çocuğu beslediklerini aktaran Çete, her şeyin olumlu gittiğin vurguladı.

OLAY

Bursa'daki dairesini 2 yıl önce Kamuran Pınar A'ya (44) kiraya veren Aydın S, daha sonra kirasını ödemeyen kadına dava açmış, mahkemenin, evin tahliye edilmesine karar vermesinin ardından adrese giden icra ekibi, dairenin kapısını çilingir yardımıyla açtırarak kilidi değiştirmişti.

Evin kilidini tekrar değiştirerek mahkemenin tahliye kararına uymayan Kamuran Pınar A'nın emniyette ifadesine başvurulmuştu. Bu sırada çöplerle dolu evin temizlenmesi için haber verilen Nilüfer Belediyesi temizlik görevlileri, kapısı kilitli bir odada çöplerin arasında yatan ve sağlık durumunun iyi olmadığı tespit edilen 9 yaşındaki C.M.A'yı baygın halde bulmuştu.

Çocuğun annesinin, Kamuran Pınar A'nın ablası Y.A. (48) olduğu belirlenmişti. Çocuk savcılık kararıyla, Antalya'da yaşayan anneye teslim edilmişti. Daha sonra C.M.A. ile Kamuran Pınar A'nın 16 yaşındaki kızı E.Z.A, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerince koruma altına alınmıştı. C.M.A, tedavi için Akdeniz Üniversitesi Hastanesine götürülmüştü.

Etiketler : bursa çöp ev akdeniz üniversitesi hastanesi
Memleketinde nostalji yolculuk

Memleketinde nostalji yolculuk
Neşet Ertaş'ın bayrağı Zara'da!

Neşet Ertaş'ın bayrağı Zara'da!
Sürpriz ikili

Sürpriz ikili
Cihangir'de ‘Ev'lendi!

Cihangir'de ‘Ev'lendi!
Gerçeği 350 bin, imitasyonu 350 lira

Gerçeği 350 bin, imitasyonu 350 lira
Dizi arası reklam

Dizi arası reklam
Sahneden ekibine sitem

Sahneden ekibine sitem
Hepiniz benim begonvilimsiniz

Hepiniz benim begonvilimsiniz
Ev alışverişi

Ev alışverişi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream ======= >>>>>>> Stashed changes