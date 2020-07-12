Bursa'da bir mahalle karantinaya alındı

Harmancık Kaymakamlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, İshaklar Mahallesi'ndeki 9 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğu, filyasyon çalışması sonrası 14 kişiye de evde izolasyon tedbiri uygulandığı belirtildi.

Açıklamada, bulaşın önlenmesi ve salgının kontrolü amacıyla, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca ikinci bir emre kadar mahalleye giriş ve çıkışların sınırlandırılmasına karar verildiği kaydedildi.