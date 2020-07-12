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12 Temmuz 2020 Pazar 00:45:00 - Güncelleme:12 Temmuz 2020 Pazar 00:47:00

Bursa'da bir mahalle karantinaya alındı

Kaynak: AA

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Bursa'nın Harmancık ilçesinde bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Harmancık Kaymakamlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, İshaklar Mahallesi'ndeki 9 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğu, filyasyon çalışması sonrası 14 kişiye de evde izolasyon tedbiri uygulandığı belirtildi.

Açıklamada, bulaşın önlenmesi ve salgının kontrolü amacıyla, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca ikinci bir emre kadar mahalleye giriş ve çıkışların sınırlandırılmasına karar verildiği kaydedildi.

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