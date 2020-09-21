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21 Eylül 2020 Pazartesi 23:16:00 - Güncelleme:21 Eylül 2020 Pazartesi 23:16:00

Bursa'da 17 yaşındaki genci satırla yaralayan kişi tutuklandı

Kaynak: AA

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Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, 17 yaşındaki genci satırla yaralayan şüpheli tutuklandı.

5 Ağustos'ta, aralarında daha önceden husumet bulunan A.Y'yi darbedip daha sonra satırla yaralayan G.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay anına ilişkin ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinin bugün bazı basın yayın organlarında yayınlanmasının ardından yeniden gözaltına alınan G.B, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutukladı.

Öte yandan Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, müşteki A.Y. ile şüpheli G.B. arasında yaşanan kavgada, şüphelinin müştekiyi kesici aletle yaraladığının tespit edildiği ve 'kasten yaralama' ile 'tehdit' suçlarından nöbetçi mahkemeye sevk edildiği belirtilmişti.

İddiaya göre, 29 Temmuz'da E.K., arkadaşı K.B. tarafından tabancayla boğazından vurulmuş, 5 Ağustos'ta arkadaşı E.K'yi hastanede ziyaret eden A.Y. ise K.B'nin amcası G.B. tarafından darbedilerek satırla yaralanmıştı.

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