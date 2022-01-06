VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Casusluktan tutuklanan DEVA Partili Gürcan için istenen ceza belli oldu
Bakan Derya Yanık duyurdu... Ödemeler hesaplara yatmaya başladı
Togg CEO'su Karakaş gözyaşlarını tutamadı
28. Dönem POMEM Giriş Sınavı ön başvuru süresi yarın sona erecek
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
Bilim insanları böyle uyardı: "O maskeleri çöpe atın"
Kazakistan'ın yardım çağrısı sonrası Rus gazeteciden skandal istekler
Kasım Süleymani'nin kızı İran'da eleştiri oklarının hedefi oldu!
Savunma sanayii için tarihi gün
İP'li isimden AK Parti seçmenine ağza alınmayacak sözler!
Kuzey Kore doğruladı: Yeni tip hipersonik füze denedik
Türk vatandaşlığına geçişte yeni şartlar
Toplantının perde arkası ortaya çıktı!
İki ülke için Rusya'yı kızdıracak öneri!
Eyüpsultan'da İETT otobüsü durağa daldı çok sayıda yaralı var
Meteoroloji'den sağanak ve lodos uyarısı!
FETÖ Böyle Tehdit Ediyor!
Sorun çıkaranla çalışmam
1 ay futbol yasak
Rolü uğruna şişmanladı
Yeni aşk bombası
Koronayı ağır geçirenlerde farklı organ sorunları çıkabiliyor
İşitme kaybı tedavisinde rehabilitasyon şart
İğde bağırsak çalıştırıyor
06 Ocak 2022 Perşembe 10:10:00 - Güncelleme:06 Ocak 2022 Perşembe 10:10:00

Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi

Kaynak: AA

ABONE OL

Bursa ile İstanbul arasındaki deniz otobüsü seferlerinden bazıları, şiddetli rüzgar nedeniyle yapılamayacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinden, saat 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferlerinin gerçekleştirilemeyeceği duyuruldu.

Aynı gerekçeyle saat 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi de iptal edilmişti.

Etiketler : Bursa Büyükşehir Belediyesi BUDO Bursa Deniz Otobüsleri
Domuz gribi oldu

Domuz gribi oldu
Mesafeyi iyi koruyamadık!

Mesafeyi iyi koruyamadık!
Inna yeniden Türkiye'de

Inna yeniden Türkiye'de
Paris'te barışma

Paris'te barışma
Yılın son konseri

Yılın son konseri
Yeni yıl pozu

Yeni yıl pozu
Teyzesinin prensesi

Teyzesinin prensesi
Arabası kolunda

Arabası kolunda
Hastaneden paylaşım

Hastaneden paylaşım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER