Burdur'da mangal ateşi çatı katını da yaktı
Kaynak: İHA
Burdur merkez Armağan İlci Mahallesi'nde, mangaldan sıçrayan kıvılcımdan çıktığı iddia edilen yangında üç katlı bir apartmanın çatı katı tamamen yandı. Yangın, yarım saatlik çalışmayla söndürüldü.
Lale Paşa Caddesi Tarım Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın çatı katında akşam saatlerinde bir anda alevler yükseldi.
Çevredeki mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonrası söndürülen yangında çatı katı kullanılamaz hale geldi.
Yangın itfaiyenin yaklaşık yarım saatlik çabası sonucu söndürüldü.