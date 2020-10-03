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03 Ekim 2020 Cumartesi 23:08:00 - Güncelleme:03 Ekim 2020 Cumartesi 23:08:00

Burdur'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kaynak: AA

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Burdur'un Tefenni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Burdur'un Tefenni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Mustafa Öztürk’ün kullandığı otomobil, Antalya-Fethiye Kavşağı'nda, Berkay Yıldız idaresindeki otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ve beraberlerindeki 3 kişi yaralandı.

Otomobilde sıkışan Mustafa Yıldız, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Yaralılar, Tefenni ve Burdur'daki hastanelere kaldırıldı.

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