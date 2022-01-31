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31 Ocak 2022 Pazartesi 21:09:00 - Güncelleme:31 Ocak 2022 Pazartesi 21:09:00

Burdur'da ev yangını: Anne ve 2 çocuğu yaralandı

Kaynak: AA

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Burdur'un Bucak ilçesinde bir evde yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, yaralanan anne ve iki çocuğu hastaneye kaldırıldı.

Mehmet Akif Mahallesi'ndeki Halil ve Hatice Köklü'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

KARDEŞLERİN VÜCUTLARINDA CİDDİ YANIK OLUŞTU

Yangının başladığı odada bulunan 3 yaşındaki Tevfik Emin ve 1,5 yaşındaki kardeşi Kerem ile anneleri Hatice Köklü yaralandı.

Vücutlarında ciddi yanık oluşan kardeşler ile hafif yaralanan anne, sağlık ekiplerince Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanedeki müdahalenin ardından ağır yaralanan kardeşlerden Kerem Köklü İzmir'e, Tevfik Emin Köklü ise Ankara'ya sevk edildi.

Etiketler : Burdur İtfaiye ekipleri Yangın
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