Burcu yarbay afetzedelere helikopterle yardım taşıyor

Depremin ilk günlerinde zamana karşı verilen yarışta yaralıları hastanelere yetiştiren Kara Pilot Yarbay Burcu Akdemir, hava yoluyla deprem bölgelerine yapılan yardımların sevkiyatında önemli rol üstleniyor.

Skorsky S-70 tipi helikopterle İncirlik Üssü'nden sevkiyat yapan Akdemir, "Halkla iç içe çalışıyoruz. Malzemelerin nakli sırasında halktan aldığımız tepkiler, onların olumlu geri bildirimleri bizim için çok kıymetli. Yaralı ve hasta nakli yapan personel için bizzat taşıdığı kişilere bu denli güçlü destek verebildiğini görmek çok güzel bir his" dedi.