VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Hatay'da ilaç ihtiyacı "sahra eczanesi"nde karşılanıyor
Scholz: Barışın mümkün olabilmesi için Rusya'nın adım atması gerekiyor
Almanya Savunma Bakanı: Ordumuz ülkeyi savunma gücüne sahip değil
Bakan Kurum'dan, Adıyaman'daki geçici yaşam alanına ilişkin paylaşım
Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
AB: Deprem felaketinde gösterdiğimiz dayanışma, AB-Türkiye ilişkilerinde yeni sayfa açabilir
Gaziantep Valisi Davut Gül, Kahramanmaraş merkezli depremlerden...
Yunanistan'dan yurda sızmaya çalışan teröristler yakalandı
Türk Kızılay afet bölgesinde 93 milyon kişilik beslenme desteği sağladı
Fethiye'de öğretmen ve öğrenciler depremzedeler için masa ve tabure üretiyor
Bakan Bozdağ: Felaketin yaşandığı andan itibaren adliye hizmetleri eksiksiz yerine getirilmiştir
"Erdal Bakkal" da depremzedelerin yardımına koştu
Bakan Karaismailoğlu: Bizim bundan sonraki görevimiz, derdimiz sizin normal bütün ihtiyaçlarınızı ka...
Osmaniye'de ev satışı ve kirada fahiş artış yapanlara soruşturma
Diyarbakır'da konteyner kent için içme suyu ve kanalizasyon çalışmaları sürüyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yeni Delhi'de mevkidaşlarıyla bir araya geldi
Moral veren ziyaret
Her oyun afet bölgesine
En anlamlı hareket
Simge'den Icardi'ye kalpli yanıt
Evinde yangın çıkınca panik yapıp atlayan kişi yaşamını yitirdi
Pişkin hırsızdan ödül davası
Kordonciyan'dan anlamlı hareket
Instagram'ın yeni kraliçesi Selena
01 Mart 2023 Çarşamba 17:39:00 - Güncelleme:01 Mart 2023 Çarşamba 17:39:00

Burcu yarbay afetzedelere helikopterle yardım taşıyor

ABONE OL

İstanbul'daki 4. Kara Havacılık Alayı'nda görevli Kara Pilot Yarbay Burcu Akdemir, depremlerin ardından yürütülen çalışmalar kapsamında yardım uçuşlarına katılıyor.

Depremin ilk günlerinde zamana karşı verilen yarışta yaralıları hastanelere yetiştiren Kara Pilot Yarbay Burcu Akdemir, hava yoluyla deprem bölgelerine yapılan yardımların sevkiyatında önemli rol üstleniyor.

Skorsky S-70 tipi helikopterle İncirlik Üssü'nden sevkiyat yapan Akdemir, "Halkla iç içe çalışıyoruz. Malzemelerin nakli sırasında halktan aldığımız tepkiler, onların olumlu geri bildirimleri bizim için çok kıymetli. Yaralı ve hasta nakli yapan personel için bizzat taşıdığı kişilere bu denli güçlü destek verebildiğini görmek çok güzel bir his" dedi.

Etiketler : burcu akdemir deprem yardım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX