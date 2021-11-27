Uzman Astrolog Barış Özkırış haftalık burcunuzu yorumladı

Yay Burcu'ndaki Güneş Tutulması 4 Aralık günü gerçekleşecek. Tutulmaya yaklaştığımız bu hafta hayatınızın anlamını ve değerlerinizi sorgulamaya başlayabilirsiniz. Kendinizi bazen umutsuz hissedebilirsiniz. Her şeye rağmen gülümsemeye devam edin, hayatın bir yolculuk olduğunu unutmayın. İyimserliğinizi korumaya çalışın. Dünyada dini yerler, inançlar, hukuk ve adalet ile ilgili önemli gelişmeler gündeme gelebilir. Bazı ülkeler uluslararası seyahatler konusunda ekstra önlemler alabilirler. Uluslararası hukuk ile ilgili skandallar yaşanabilir.



HIRSLARI DENGELEMELİ



29 Kasım günü Merkür ile Güneş kavuşacaklar. Merkür'ün Güneşin kalbinde olduğu saatlerde dua edebilir, meditasyon yapabilirsiniz. Üst benliğiniz ile irtibatta olmak için harika bir gün olacak. Aynı gün Mars ile Neptün arasında olumlu etkileşim var. Hayallerinizi gerçekleştirmek için bir adım atabilirsiniz. Sezgilerinize güvenin. İçinizdeki öfkeyi ve hırslarınızı dengelemeniz mümkün olacak. Akışta olmanın tadını çıkarmayı deneyin. 30 Kasım günü Merkür ile Satürn arasında ve Venüs ile Neptün arasında olumlu etkileşim var. Hayatınızı düzene sokmak için yeni kararlar alabilirsiniz. Yaratıcılığınızı etkin bir şekilde kullanabilirsiniz. Sevdiklerinizle güzel vakit geçirebilirsiniz. Yeni bir ilişkiye başlamanız da mümkün olabilir. Yeni projelerinizde sosyal çevrenizden destek alabilirsiniz.

TAKINTI VE KORKULAR



30 Kasım günü aynı zamanda Merkür ile Plüton paralel olacaklar. Alacağınız kararlar hayatınızda büyük bir değişime vesile olabilirler. Daha derin düşünmeniz ve olayları en ince detayına kadar değerlendirmeniz mümkün olacak. Zihninizi şüphe, takıntı ve korkulardan arındırın. 1 Aralık günü Güneş ile Satürn arasında olumlu etkileşim var. Hayatınızda saygı duyduğunuz kişilerden destek görebilirsiniz. Planlarınızı daha gerçekçi olarak ele alabilir, uygulamaya geçebilirsiniz. Tutulma öncesindeki bu haftada akışta kalmanızı ve olayları tarafsız değerlendirmenizi öneriyorum.

KOÇ

Haftaya başlarken gündeminizde ikili ilişkileriniz olabilir.İlişkilerinizde gelgitler yaşamanız ya da karşı tarafa dair karışık duygu durumu içinde olmanız olasıdır.Bu hafta kendinizi duygusal açıdan daha derin hissedeceksiniz. Bazı duygu durumlarınızı takıntılı hale getirebilirsiniz. O nedenle sizi rahatlatacak çalışmalar yapabilirsiniz. (meditasyon-yoga gibi) Bu süreçte gündeminizde finansal konular, ortak paylaşımlar eşinizin kazançları ile ilgili gündem olabilir. Beklenen miras konuları tekrar konuşulabilir. Aynı zamanda cerrahi müdahale gerektirecek sağlık konularınız var ise uygun bir dönem. Hafta sonu yaklaşırken seyahat planları yapabilirsiniz. Ayrıca kariyer alanınızda daha sorumluluk sahibi hissederek çalışma ve üretme konusundaki isteğinizin verimli sonuçlar alacaksınız. Yeni girişimler de bulunmak ve otorite figürleri ile iletişimde olumlu bir haftadasınız. Merkür'ün Yay burcuna geçişi ile birlikte eğitim, sınavlar, yurtdışı, yabancılar, hukuksal konularla ilgili artık sonuç alma veya bitirme gündeminizde olabilir. Yeni bir eğitim almak istediğiniz konular varsa şanslısınız. İletişim ve konuşma zamanı.

BOĞA

Her zamankinden daha eleştirisel bir tutum içinde olabilirsiniz. Günlük rutin işlerinizle çok vakit harcayabilirsiniz. Bu dönemde eviniz ile ilgili temizlik, düzenleme işleri sizi mental olarak rahatlatacaktır. Çünkü kendiniz depresif hissedebilirsiniz. Haftanın ortasından itibaren ikili ilişkileriniz ile ilgili hareketlilik söz konusu. Partnerinizle olan diyologlarınız daha duygusal temada olacaktır.Birlikte planlar yapıp,eğlenceli vakitler geçirebilirsiniz.Aynı zamanda hislerinizin çok yoğun olacağı bir hafta. Bu hafta rüyalarınıza dikkat edin, bir yere not alın,haberci rüyalar görmeniz olası. Yalnız hislerinizin yoğunluğundan dolayı fazla şüpheci bir tavır sergileyebilirsiniz. Akışta kalın ve içsel rahatlamanızın keyfini çıkarın. Yersiz durumlara kendinizi kaptırmayın. Haftayı kapatırken içsel durgunluğunuzu bir kenara bırakıp kendinizi daha hareketli hissedeceksiniz. Spor-yoga yapmak veya yapmaya başlamak ,yeni yemekler denemek, sosyalleşmek, seyahat etmek, derin konularda sohbet etmek için oldukça uygun zamanlardır. Merkür'ün Yay burcuna geçişi ile birlikte Uzun süredir yaşadığınız para konularıyla alakalı bir karar alma aşamasına geliyorsunuz. Mali anlamda borçlarınızı düzenlemek uygun bir zamandır. Gereksiz para harcamamaya dikkat edin,iş ve kazançlarınızla ilgili yeni yön belirleme döneminde olacaksınız.

İKİZLER

Bu hafta ile birlikte hobilerimizle ilgilenmeniz çocuklarla verimli vakit geçireceğiniz bir süreç.Bu durum sizi duygusal açıdan çok besleyecektir. Aynı zamanda el beceriniz ve yaratıcılık gerektiren çalışmalarınız var ise bunları eyleme geçirmek içinde uygun bir dönemdesiniz. Bu hafta sosyal etkinlikler,sanatsal ve sportif faaliyetler için verimli bir zaman dilimidir. Ayrıca çalışma hayatınız da sorumluluk duygunuz daha fazla olacaktır. Daha detaycı,daha titiz ve dikkatli davranmanız olası.Bu detaycılık sizi yorabilir bu nedenle enerji akışınızı dengelemek için yaşam alanınızda düzenlemeler yapmak size iyi gelecektir. Sağlık ile ilgili kontrollerinizi ertelemeyin. Bel-böbrek bölgesine ekstra dikkat etmelisiniz. Bol su içilmesi çok iyi olacaktır.Ayrıca İkili ilişkilerinizde gündemler sizi meşgul edebilir. Partnerinizle eğlenceli romantik zamanlar geçirebilirsiniz. Eşinizin ya da partnerinizin duygu dünyasına daha yakın olmak isteyebilirsiniz.Partnerinizle aranızda sorunlar var ise bu hafta çözümler için uygun bir zaman.Aynı zamanda haftanın sonuna doğru duygusal bir derinlik içerisinde hissedebilirsiniz,ve etrafınızdaki her şeyin daha net olmasını istersiniz.Bu dönemde meditasyon gibi aktiviteler size daha iyi hissettirecektir. Merkür'ün Yay burcuna geçişi ile birlikte ilişkiler, evlilik veya partnerinizle alakalı bir karar aşamasına gelmiş olabilirsiniz. Eğer sorunlu devam eden bir birlikteliğiniz söz konusu ile bununla ilgili bitirme kararı alabilirsiniz. Buna karşın iyi koşulların olduğu bir ilişki söz konusu ise kalıcı adımlar atılmasıyla ilgili karalar alabilirsiniz.

YENGEÇ

Gündeminiz ev ve aile konuları ile başlayacaksınız. Aile bireyleri ile ilişkilerinizde daha uyumlu bir hal alacak. Kendinizi daha naif ve sakin bir hal içinde bulacaksınız. Bu duygusal açıdan sizi besleyecektir. Aynı zamanda çocuklarla vakit geçirmek,sevdiğiniz aktiviteler katılmak, hobilerinizle ilgilenmekte size iyi gelecektir. Kendinizi duygu bağlamında çok daha verimli hissedeceğiniz ve enerjinizi dışarıya çok rahat iletebileceğiniz bir haftadasınız. Buna karşın günlük rutinlerinizde olduğundan daha derin bir yapıda olabilirsiniz. Olan her durumu abartabileceğinizden, var olan koşulları korumak sizin için daha iyi. Ayrıca ilişkiniz veya evliliğiniz ile ilgili konularda gündeminiz de olacaktır. Karşılıklı uyum ve sorumluluklarınızın farkında olmak size güven verecektir. Merkür'ün Yay burcuna geçişi ile birlikte sağlık konuları günlük rutinleriniz,çalışma hayatınız ve bilinçaltınız ile ilgili konularda artık sonuç alma sürecine giriyorsunuz diyebilirim.İç dünyanızda önemli değişimler, farkındalıklar yaşadığınız bir süreçtesiniz. Özellikle sağlık konuları odağınızda olabilir, aile sağlığı ile ilgilenebilirsiniz. Diğer taraftan hizmet ettiğiniz alanlarda,iş çalışma koşullarında veya çalışma arkadaşlarınızla alakalı fikir ayrılıkları yaşanabilir.

ASLAN

Bu hafta ile birlikte komşularınız, kardeşleriniz ve yakın akrabalarınız ile duygusal yakınlığımız artacaktır. Her zamankinden farklı olarak konuşmalarınızda daha duygusal ifadeler kullanabilirsiniz. Daha naif ve daha uyumlu bir iletişim sergileyeceksinizdir. Bu duygusal yaklaşım bazen mantığınızın önüne geçebilir. Aynı zamanda evde olmak ,evde vakit geçirme isteğiniz de aratacaktır. Evinizle alakalı dekor değişiklik gibi konular gündeminizde olabilir. Ancak duygusal iniş çıkışlarınız olabilir bu nedenle kesin karar vermeden önce iyice düşünmelisiniz. Duygusal olarak coşkulu olacağınızdan hobilerinizle ilgilenmek isteyeceksinizdir. Çocuklarla vakit geçirmek onlarla çeşitli aktiviteler yapmak enerjinize iyi gelecektir. Aynı zamanda çalışma hayatınız bağlamında olduğunuzdan daha fazlaca sorumluluk duygusuna kapılabilir ve kendinizi yorabilirsiniz. Fazla detaycı olabilir ve bu detaylar altında sıkılabilirsiniz Ev temizliği ve hijyen konuları gündeminizde olacaktır. Bu dönemde kalp sağlığınıza dikkat. Merkür'ün Yay burcuna geçişi ile birlikte İlişkiler veya çocuklar ile ilgili konularda kararlar almanız gerekebilir.Bu dönem partnerle fikir ayrılıkları yaşanabilir, sorunlu sıkıntılı olan ilişkilerde ayrılıklar gündeme gelebilir. Aynı zamanda farkındalığınızın yüksek olacağı bu dönemde ikili ilişkilere bakış açınızda değişiklikte gündeminizde olabilir. Sosyal çevrenizde de bazı değişiklikler söz konusu olabilir. Gereksiz gördüğünüz yada sizi enerji olarak negatif etkileyen arkadaşlıklarınızı sonlandırabilirsiniz.

BAŞAK

İştahınız açılabilir. Buna dikkat etmelisiniz. Aynı zamanda para ile ilgili işleri halletmek, yatırım yapmaya başlamak için uygun bir haftadasınız. Sağlamlık, devamlılık istediğiniz konular için bu sürede başlangıç yapmak doğru olur. Bakım ve güzellik işleri için uygun zamanlardasınız. Boğaz bölgesi ile ilgili rahatsızlıklara açık olunabilecek bir dönemdir dikkat etmelisiniz.Komşularınız,yakın akrabalarınız ile ilgili iletişiminizin yoğun olacağınız bir dönem .Aynı zamanda ev ve aile konularıda gündeminizde olacaktır. Ev alım satım ile ilgili konular söz konusu olabilir. Bunun yanı sıra sosyalleşmek, arkadaşlarınızla bir araya gelmek için planlar yapabilirsiniz. Hobilerinizden zevk alacağınız zamanlar. Çocuklarla olan iletişiminiz sizde olan sorumluluk duygunuzu pekiştirecektir. Ayrıca aşk hayatınız ile ilgili de hareketli zamanlar. Partnerinizle uyum içinde geçireceğiniz bir hafta sizleri bekliyor. Merkür'ün Yay burcuna geçişi ile birlikte Aileniz ile ilgili baskın konuların yanı sıra anne baba ile ilgili yada bir alım satım ile ilgili bazı kararlar alabilirsiniz. Aynı zamanda taşınma,yer değişimi,kariyeriniz ile ilgili yeni gelişmeler gündeme gelebilir.Bu tutulma ile birlikte hayatınızın geri kalanını etkileyecek kararlar alabilirsiniz.

TERAZİ

Duygusal tepkilerinizi saklayamayacağınız bir haftadasınız. Etrafınızdaki insanlara kendinizi daha uyumlu ve naif bir biçimde ifade edeceksiniz.Duygu durumunuzdaki iniş çıkışları saklamanız pek mümkün olmayacaktır. Aşırı hassas, alıngan ve değişken olabilirsiniz. Korumacı ve anaç tarafınız ortaya çıkacaktır. İletişim diliniz genellikle baskın olarak hislerinizle olacaktır. Aynı zamanda kazançlarınız ile ilgili konularda da hareket sözkonusu. Parasal açıdan kendinizi daha güvence altında olma ihtiyacı hissedebilirsiniz. Buna karşın bir şeyler satın alma isteğinizi kontrol altında tutmalısınız. Gereksiz harcamalar yapabileceğiniz bir haftadasınız. Yakın akrabalar ve komşularınız ile iletişiminizinde yoğun olacağı bir hafta. Merkür'ün Yay burcuna geçişi ile birlikte hukuksal konular,eğitim, öğretim, iletişim , bilgi paylaşımı, haberleşme gibi konularda bir bitiş kararı gündeminizde olabilir. Bir tamamlanma sözkonusu. Öte yandan aile,kardeşler,akrabalar,veya en yakınlarınızla ilgili hızlı gündemler açığa çıkabilir. Konuşulması gereken konular konuşulacak ve kapanacaktır.

AKREP

Haftaya biraz yalnız kalma isteği ile başlayabilirsiniz. İnzivaya çekilmek sizin için verimli bir zaman olacaktır. Aynı zamanda gizli düşmanlarınız gündeminizde olabilir. Arkanızdan dönen dolapların haberleri size gelebilir. Duygularınızın inişli çıkışlı olmasından dolayı kendinizi fazlasıyla ikilemde kalmış gibi hissedebilirsiniz. Para konularınız ile ilgili daha fazla tutucu tavırlar sergilemenizin yanı sıra hızlı bir şekilde para harcama duygusuna da kapılabilirsiniz. Bu nedenle harcamalarınıza dikkat edin.

Merkür'ün Yay burcuna geçişi ile birlikte. Uzun süredir iş para kariyer ile ilgili bir durumunuz ilgili netleşmeye çalışıyor olabilirsiniz. Maddi konularda para çıkışı, harcama, kredi,borçlar gibi durumları getirebilir. Kariyeriniz ile ilgili yeni kararlar gündeme gelebilir.

YAY

Arkadaşlarınız ile birlikte olmak size çok iyi gelecektir. Farklı grup toplantılarında bulunabilirsiniz. Birlikte bir ekip ruhu ile gelecek planlarınızı paylaşabilirsiniz. Toplum içinde uyumlu bir yapıya bürüneceksiniz. Hafta başındaki bu yoğunluğu haftanın ortasında kendinize kalarak dinlenerek geçireceksinizdir. Hislerinizin de bu arada güçleneceğini söyleyebilirim. Rüyalarınıza dikkat edin bakalım ne haberler alacaksınız. Çünkü haberci rüyalar görmeniz olası bir durum. Kendinizi çevrenize bu hafta daha duygusal lanse edeceksiniz. Bazen bu duygusallık sizi içsel olarak yavaşlatsa da maneviyatınız açısından zenginleşeceğiniz bir hafta diyebilirim. Aynı zamanda hafta sonuna doğru maddi konular gündeminizde olacaktır. Maddi yönden sorumluluk alacağınız konular varsa kendinizi çok güçlü hissedeceksinizdir. Fakat temkinli olmayı aklınızdan çıkarmayın. Merkür'ün Yay burcuna geçişi ile birlikte Uzun zamandır netleşmeyen konularınızın artık netleşeceğini söyleyebilirim. Netleşme, sonuç alma, bir karara varma aşamasına gelebilirsiniz. Bu dönem ana gündeminiz etrafınızla kurduğunuz iletişim olacak.Evlilik veya ortaklı işler açısından yeni bir karar veya bir durumu bitirme kararı alınabilir. Bu dönemde bir ilişki ile ilgili karar verme aşamasında gelebilirsiniz. Öte yandan iş ilişkilerinizde de uzun zamandır havada kalan konular gündeme gelecektir ve bazı kararlar alınacaktır.

OĞLAK

Kariyer gündeminiz ile haftaya başlıyorsunuz. İşinize olan odağınız hem somut hem soyut bağlamda oldukça yüksekte olacaktır. Bu dönemde otorite figürleri veya iş arkadaşlarınızla işiniz dışında da duygusal yakınlık hissedebilirsiniz. İşinize olan sevgi ve bağlılık duyguları ön planda olacaktır. Arkadaş çevreniz ile sosyalleşmek çeşitli aktiviteler yapmak gündeminiz de olacaktır. Duygusal bağlamda yoğun bir haftanın ikinci yarısında biraz yalnız kalmak ve dinlenmek isteyeceksiniz. İnzivaya çekilmek size manevi açıdan çok iyi gelecektir. Haftasonu dışarıya karşı duygularınızı saklamayacak ve net bi şekilde kendiniz ifade edeceksiniz. Merkür'ün Yay burcuna geçişi ile birlikte sağlık ile ilgili konularıda etkilediği için sağlığınızla ilgili yenilenmeler veya probleminiz var ise tedaviler gündeme gelebilir.Ayrıca rüyalarınızda artışlar,manevi konularda derinleşmeler söz konusu olacaktır.

KOVA

Bu hafta kendinizi daha rahat, daha iyimser ve hoşgörülü hissedeceksiniz. Daha uyumlu ve pozitif bir tavır sergileyeceksiniz. Dini duygularınız, adalet,hak anlayışımız artacaktır. Eğer varsa hukuksal konulardaki sorunlarınıza yoğunlaşabilirsiniz. Kariyerinizle alakalı sorumluluk dürtünüzün artacağını söylebilirim. İşinize daha sıkı sarılacağınız bir hafta. Aynı zamanda sosyal çevreniz ile birlikte bir araya gelerek çeşitli grup etkinliklerine dahil olabilirsiniz. Yoğun geçen haftanın ardından haftasonu kendinize kalmak ve dinginlik isteyeceksiniz. Kendi kapalı alanınızda kitap okumak, rahatlatıcı müzikler dinlemek size iyi gelecektir. Merkür'ün Yay burcuna geçişi ile birlikte gündeminiz, arkadaşlıklar, sosyal gruplar, gelecek beklentileriniz, çocuklar ve aşk hayatınız olacaktır.,bitirme ile ilgili gündemler olabilir.Sorunlu giden bir aşk ilişkisini bitirebilirsiniz. Çocuklarınızın da gündemi olan bir konuda kararlar alabilirsiniz ya da çocuk sahibi olmak ile ilgili bir karar verebilirsiniz.

BALIK

Duygusal tedirginliklerle haftaya başlayabilirsiniz. Gizli kalmış şeylere olan merakınız artar. Eskiden sizi duygusal olarak üzen konuları tekrar gündeminize alabilirsiniz. Bu hafta özellikle kin,kıskançlığınızın aratacağı durumlar sözkonusu. O nedenle dengede kalmalısınız .Bu dönemde mümkün olduğunca sakin geçirmekte, meditasyon, ruhu besleyecek ve dinginleştirecek aktiviteler yapmanızda fayda vardır. Zaten hafta ortası ile birlikte bu derin sizi melankolik yapan tavrınızdan çıkıp duygusal olarak kendinizi daha rahat, iyimser ve hoşgörülü bir halde bulacaksınız. Seyahatler ve eğitim konularınız gündemde olabilir. Bunun yanısıra kariyerinizle alakalı olumlu gelişmeler olacaktır. Sizi duygusal olarak sevindirecek koşullar oluşabilir. Hafta sonu arkadaşlarınızla çeşitli aktiviteler yaparak daha iyi vakit geçireceksiniz. Merkür'ün Yay burcuna geçişi ile birlikte ile ev aile yuva iş konularında kararlar vereceğiniz bir dönem başlamıştır demek. İş anlamında karar vermeniz gereken durumlar olabilir yada bekleyen bir durumu sonuçlandırabilirsiniz. Aynı zamanda aileni ve eviniz ile ilgili gündeminiz de çok baskın olacaktır .Hayatınızla ilglili kritik kararlar söz konusu. Kariyer anlamında olumlu olan bu tutulma aynı zamanda hayatınızda yön değişimden geçtiğiniz bir dönemin başlangıcıdır. Alacağınız kararlar hayatınızın temellerini ilgilendirecek.

UZMAN ASTROLOG BARIŞ ÖZKIRIŞ

